Samsung Electronics: Οκταπλασιάστηκαν τα λειτουργικά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Οκταπλασιάστηκαν σε επίπεδα ρεκόρ τα λειτουργικά κέρδη της Samsung Electronics για το πρώτο τρίμηνο, υποστηριζόμενα από τις υψηλότερες τιμές των τσιπ, καθώς η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε σε κρίση εφοδιασμού.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο κολοσσός της τεχνολογίας, η Samsung αναμένει περαιτέρω βελτίωση των κερδών της στο δεύτερο τρίμηνο, λέγοντας ότι οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσουν να επεκτείνονται, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών των τσιπ μνήμης.

Ειδικότερα, ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 57,2 τρισ. γουόν (38,43 δισ. δολ.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, πιάνοντας τις προβλέψεις της, ενώ ήταν εντυπωσιακά αυξημένα από τα 6,69 τρισεκατομμύρια γουόν ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα της νοτιοκορεατικής εταιρείας αυξήθηκαν κατά 69% στα 133,9 τρισ. γουόν στο τρίμηνο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η άνθηση των κέντρων δεδομένων ΑΙ ώθησε τους κατασκευαστές τσιπ να μετατοπίσουν την παραγωγική τους ικανότητα στην κατασκευή προηγμένων τσιπ που χρησιμοποιούνται στους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, περιορίζοντας την προσφορά παραδοσιακών τσιπ και αυξάνοντας τις τιμές.

Τα λειτουργικά κέρδη στον τομέα των τσιπ της Samsung, την κύρια πηγή εσόδων της, εκτοξεύτηκαν στα 53,7 τρισεκατομμύρια γουόν το πρώτο τρίμηνο, αντιπροσωπεύοντας το 94% των συνολικών κερδών της.

Τα κέρδη του τμήματος κινητής τηλεφωνίας και δικτύων μειώθηκαν κατά 30% στα 3 τρισεκατομμύρια γουόν, λόγω των αυξανόμενων τιμών των τσιπ.

Αρχικά η μετοχή της Samsung Electronics σημείωνε άνοδο μέχρι και 1,8%, στη συνέχεια όμως υποχώρησαν 1,3% καθώς η αγορά είχε ήδη αποτιμήσει την εντυπωσιακή άνοδο στις πωλήσεις τσιπ και πλέον έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους σε «μελλοντικούς κινδύνους», όπως ειναι τα μέγιστα περιθώρια κέρδους των τσιπ, η εξάρτηση από τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και η μακροοικονομική αβεβαιότητα.