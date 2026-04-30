Νέο fund άνω των 100 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η ομάδα του Phaistos

Με το πρώτο fund να πλησιάζει στη φάση ωρίμανσης, η διαχειριστική ομάδα ετοιμάζει τη συνέχεια με μεγαλύτερη ευελιξία και διευρυμένη επενδυτική βάση.

Κεφάλαια ύψους 70 εκατ. ευρώ από τα 110 που συγκέντρωσε αρχικά, έχει ήδη επενδύσει το Phaistos Investment Fund, με τα στελέχη του να σχεδιάζουν πλέον το επόμενο επενδυτικό τους βήμα που θα διασφαλίσει τη συνέχεια του οικοσυστήματος που έχει ήδη δημιουργηθεί. Τα κεφάλαια του νέου εγχειρήματος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ και η στόχευση θα εστιάζει και πάλι στην ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών που αξιοποιούν τα δίκτυα νέας γενιάς. Ωστόσο το νέο fund, που βρίσκεται προς ώρας στο στάδιο των συζητήσεων με υφιστάμενους και νέους επενδυτές, θα διατηρήσει την διαχειριστική του ομάδα αλλά θα έχει πιο κλασικά χαρακτηριστικά venture capital.

Στα σκαριά νέο fund

«Στόχος μας από την αρχή ήταν να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες των νέων δικτύων, ώστε να αναπτυχθούν υπηρεσίες και εφαρμογές που θα έχουν πραγματική επίδραση στην οικονομία και την παραγωγή», σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Phaistos Investment Fund, Αντώνης Τζωρτζακάκης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων.

Να θυμίσουμε ότι το Phaistos Fund ιδρύθηκε ως θυγατρική του Υπερταμείου και χρηματοδοτήθηκε από τα έσοδα του διαγωνισμού για το 5G το 2020, με αρχικό κεφάλαιο περίπου 110 εκατ. ευρώ. Στο επενδυτικό σχήμα μπήκαν ως leading anchor investor η EATE αλλά και ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ των οποίων το Latsco Family Office, το family office του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, καθώς και ο ΟΤΕ μέσω της Deutsche Telekom.

Το επενδυτικό αποτύπωμα του Phaistos

Σε αυτά τα χρόνια λειτουργίας το fund, όπως διευκρινίστηκε χθες, έχει επενδύσει περίπου 70 εκατ. ευρώ σε 11 εταιρείες, με μέσο ύψος επένδυσης τα 6,3 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας κυρίως σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης (scale-up). Το μεγαλύτερο ticket φτάνει περίπου τα 10 εκατ. ευρώ και το μικρότερο το 1 εκατ. ευρώ.

Όσο για τις εταιρείες που έχουν μπει στο χαρτοφυλάκιό του είναι εταιρικά σχήματα με διεθνή παρουσία που έχουν όμως δημιουργήσει παραρτήματα ή θυγατρικές στη χώρα - καθώς αυτό αποτελούσε προϋπόθεση της επένδυσης. Εκ των 11 εταιρειών οι 3 έχουν έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι 3 εδρεύουν στην Ευρώπη ενώ οι υπόλοιπες είναι εγχώριες.

Το πεδίο δραστηριότητας τους δε εκτείνεται από το διάστημα μέχρι το retail. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με την κατανομή των επενδύσεων 28% των κεφαλαίων να έχει κατευθυνθεί στον τομέα του διαστήματος, 22% σε ημιαγωγούς και μικροτσίπ, 17,5% σε τεχνολογίες IoT, logistics και drones, 17% σε fintech και 12,5% στο retail.

Οι τομείς κρίνονται πολλά υποσχόμενοι ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η χώρα δεν είχε έντονη παρουσία σε κάποιους εξ αυτών στο παρελθόν. Ιδιαίτερης σημασίας δε κρίνεται δε και η έγκαιρη τοποθέτηση στον τομέα του διαστήματος ήδη από το 2021, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι οι δορυφορικές υποδομές αντιμετωπίζονται πλέον ως συμπληρωματικό «δίκτυο» των επίγειων επικοινωνιών. «Είδαμε εξαρχής πως όπως υπάρχουν τα επίγεια δίκτυα συνδεσιμότητας, το ίδιο θα γινόταν και στο Διάστημα. Είδαμε νωρίς την ευκαιρία της συνδεσιμότητας μέσω του Διαστήματος καθώς ακόμη και data centers θα μπουν σε τροχιά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τζωρτζακάκης επισημαίνοντας ότι όπως υπάρχει επίγειο edge computing, έτσι θα υπάρξει και στο Διάστημα.

Οι επιδόσεις τους άλλωστε αποτυπώνονται και στα οικονομικά μεγέθη, με τα στελέχη του fund να διεκρινίζουν ότι τα έσοδα των εταιρειών αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 22% το 2025 σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τη διαχειριστική ομάδα και δεδομένου ότι ο επενδυτικός ορίζοντας του πρώτου fund λήγει στο 2028, το Phaistos εισέρχεται σταδιακά στη φάση ωρίμανσης του επενδυτικού του κύκλου. Μάλιστα, όπως γνωστοποίησε χθες ο κ. Τζωρτζακάκης ήδη έχει φτάσει κοντά στην πρώτη του αποεπένδυση.

Δίκτυο συνεργασιών και οικοσύστημα καινοτομίας

Πέρα από τα παραπάνω βέβαια, χάρη στις συνεργασίες που έχει συνάψει το επενδυτικό ταμείο έχει διευρύνει αισθητά το επενδυτικό του αποτύπωμα. Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει στις επενδύσεις πάνω από 65 συνεπενδυτές, ενώ έχει δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με περισσότερους από 13 οργανισμούς και εταιρείες - μεταξύ αυτών πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα αλλά και εταιρείες όπως Nokia, Vantage Towers, ΟΤΕ και ESA - που παρέχουν εφαρμοσμένη έρευνα και υποστήριξη στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου.

Ώθηση στο brain gain

Οι επενδύσεις του fund έχουν σημαντικό αποτύπωμα και στην αγορά εργασίας. Σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, η αύξηση του προσωπικού κυμαίνεται από 14% έως 142%, ενώ πάνω από το 52% των εργαζομένων διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Παράλληλα, περίπου το 26% των νέων προσλήψεων αφορά στελέχη που επέστρεψαν από το εξωτερικό, ενισχύοντας το φαινόμενο του brain gain και μεταφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία στη χώρα.

Υψηλές αποδόσεις

Σε ό,τι αφορά την απόδοση, το fund έχει ήδη αποφέρει οφέλη για το Δημόσιο, με τόκους άνω των 5 εκατ. ευρώ από τα διαθέσιμα κεφάλαια, ενώ παραμένει διαθέσιμο ποσό περίπου 2 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις.

«Το επόμενο βήμα είναι να κεφαλαιοποιήσουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει και να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα των επενδύσεών μας, στηρίζοντας εταιρείες που μπορούν να αναπτυχθούν διεθνώς», σημείωσε ο κ. Τζωρτζακάκης.