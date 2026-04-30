Στην ασφάλιση, ο σύμβουλος που εμπιστεύεσαι είναι το insurancemarket

Το insurancemarket ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Η εταιρεία εγκαθίσταται στα νέα της γραφεία στην Πύρρας 4, στον Νέο Κόσμο και αξιοποιεί αυτή τη στιγμή για να επιβεβαιώσει κάτι που καθοδηγεί κάθε της απόφαση από την αρχή, η ασφάλιση δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι εμπιστοσύνη, καθοδήγηση και η σωστή απάντηση την κατάλληλη στιγμή.

Ο έμπιστος σύμβουλος σε κάθε ασφαλιστική απόφαση

Σε μια περίπλοκη αγορά, το insurancemarket έχει επιλέξει να σταθεί δίπλα στον πελάτη. Είναι δίπλα σου σε κάθε απόφαση, πριν την αγορά, κατά την διάρκεια της επιλογής ασφάλισης αλλά και έπειτα από την ολοκλήρωση της ασφάλισής σου. Στόχος του insurancemarket είναι όχι μόνο να συγκρίνει αλλά και να εξηγεί, να οδηγεί στη σωστή απόφαση, όχι στην πιο εύκολη. Αυτός ο ρόλος δεν είναι δεδομένος. Είναι συνειδητή επιλογή που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, σε κάθε αλληλεπίδραση με τον πελάτη.

Το Building Manifesto, η φιλοσοφία με την οποία σχεδιάστηκε το νέο κτίριο, με 6 αξίες χαραγμένες κυριολεκτικά στους χώρους του, είναι η πιο απτή έκφραση αυτής της επιλογής: εκπαίδευση, συμμαχία, ευθύνη, καινοτομία, στρατηγική, ανθρώπινη σύνδεση. Όχι αξίες για ένα site. Αξίες που καθοδηγούν τον τρόπο που λειτουργούμε και συνεργαζόμαστε με τον πελάτη.

Η εμπιστοσύνη δεν δίνεται. Κερδίζεται.

Κάθε φορά που κάποιος έρχεται στο insurancemarket, έχει ήδη πάρει μια απόφαση, να εμπιστευτεί. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται ως δεδομένο, αντιμετωπίζεται ως ευθύνη. Το insurancemarket, η Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα ξέρει ότι η θέση αυτή δεν κερδίζεται με αλγόριθμους. Κερδίζεται με συνέπεια και με διαφάνεια, κάθε μέρα.

«Κάθε μέρα που κάποιος έρχεται σε εμάς, μας εμπιστεύεται μια απόφαση που έχει σημασία για τη ζωή του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που έχουμε και η μεγαλύτερη ευθύνη μας. Το επόμενο κεφάλαιο του insurancemarket ξεκινά από εδώ.»

Μανώλης Μαρσέλλος, CEO του insurancemarket

Το insurancemarket είναι η Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα και αξιόπιστος συνεργάτης σε κάθε ασφαλιστική απόφαση. Με τη χρήση της τεχνολογίας, βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν ασφαλιστικά προγράμματα και να επιλέγουν την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες τους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ασφάλισης.

