Βιοκαρπέτ: Εκτόξευση 960% στα καθαρά κέρδη το 2025

Αύξηση στη κερδοφορία και τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατέγραψε ο Όμιλος Βιοκαρπέτ το 2025, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις του τομέα μεταλλουργίας μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η βελτίωση τόσο της κερδοφορίας όσο και του περιθωρίου κέρδους της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων λόγω οικονομιών κλίμακας που προέκυψαν από τον εκσυγχρονισμό και τη συγκέντρωση της παραγωγικής δραστηριότητας στο Κουλούρι Λάρισας, καθώς και στη μείωση των εξόδων διάθεσης και του χρηματοοικονομικού κόστους.

Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών το 2025 σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα 213,15 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,73% σε σχέση με το 2024 και τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 15,71 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11,63%, σε σχέση με το 2024.

Τα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν κατά 284% στα 4,14 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3,27 εκατ. ευρώ από 308.583 ευρώ, με εκρηκτική άνοδο 960%.

Ο τομέας της μεταλλουργίας παρουσίασε αύξηση του τζίρου κατά 5% από 195,65 εκατ. ευρώ το 2024 σε 205,09 εκατ. ευρώ το 2025 και αύξηση στα οικονομικά αποτελέσματα, με κέρδη προ φόρων 2,72 εκατ. ευρώ έναντι 460.000 ευρώ το 2024. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι επιδόσεις θα βελτιώνονται σταδιακά, καθώς το προσωπικό συνεχίζει να εκπαιδεύεται και να προσαρμόζεται στις αλλαγές του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. Βιομηχανία Αλουμινίου προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις που ενισχύουν περαιτέρω την εμπορική της παρουσία. Συγκεκριμένα, εντός του έτους ολοκληρώθηκε η αγορά του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το υποκατάστημα της εταιρείας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη μόνιμη παρουσία του Ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τρία νέα σύγχρονα showroom σε στρατηγικές αγορές της χώρας, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την προβολή και προώθηση των νέων καινοτόμων προϊόντων της εταιρείας και την ενίσχυση της εμπορικής της δραστηριότητας.

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας παρουσίασε μείωση του τζίρου κατά 17% από 7,25 εκατ. ευρώ το 2024 σε 6 εκατ. ευρώ το 2025 και αύξηση στα οικονομικά αποτελέσματα, με κέρδη προ φόρων 0,79 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ το 2024.

Ο τομέας της ενέργειας παρουσίασε και μείωση του τζίρου κατά 20% , από 2,29 εκατ. ευρώ το 2024 σε 1,84 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ και τα κέρδη προ φόρων παρέμειναν σχεδόν ίδια από 0,64 εκατ. ευρώ σε €0,61 εκ. το 2025, μείωση κατά 5%. Το 2025 η ηλεκτρική ενέργεια που πουλήθηκε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώθηκε κατά 23% σε σχέση με το 2024, ενώ και η ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώθηκε κατά 11% σε σχέση με το 2024. Οι εν λόγω μειώσεις οφείλονται στους περιορισμούς του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που δεν μπορεί να διαχειριστεί μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας, για το λόγο αυτό επιβάλλονται περιορισμοί στην παραγωγή, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει συνολική ζήτηση στο σύστημα.

Η έλλειψη επαρκών συστημάτων αποθήκευσης, όπως οι μπαταρίες, σημαίνει ότι η πλεονάζουσα ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση. Έτσι, όταν η παραγωγή υπερβαίνει τη ζήτηση και δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης ή μεταφοράς, η μόνη άμεση λύση είναι η μείωση της παραγωγής.

Τέλος, ο τομέας της πληροφορικής εμφάνισε μείωση τζίρου κατά 26%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν το 2025 σε 0,03 εκατ. ευρώ έναντι 0,05 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι στρατηγικές επενδύσεις του Ομίλου συνεχίστηκαν εντός του 2025, με την ολοκλήρωση σημαντικών έργων στον τομέα της μεταλλουργίας. Ενδεικτικά, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η αυτόματη γερανογέφυρα στα μπάνια ηλεκτροχρώματος από τα μέσα Οκτωβρίου 2025, βελτιώνοντας περαιτέρω την παραγωγική διαδικασία. Στον τομέα της ενέργειας ολοκληρώθηκαν επενδύσεις, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού net metering ισχύος 100 kW στο εργοστάσιο στο Κουλούρι Λάρισας, καθώς και δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 12 MW. Ο Όμιλος διαθέτει σε λειτουργία φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 35 MW και έχει εξασφαλίσει, στα τέλη του 2025, για το 2026 το 45% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου σε χαμηλή τιμή.

Για το 2026, η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική, με βασικούς πυλώνες τις επενδύσεις, ιδίως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, και τον τουρισμό. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνιστούν σημαντικό εξωτερικό κίνδυνο, επηρεάζοντας το κόστος ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών. Παρά τις προκλήσεις αυτές, ο Όμιλος έχει διασφαλίσει την επάρκεια πρώτης ύλης μέσω στρατηγικών συνεργασιών και αποτελεσματικής διαχείρισης αποθεμάτων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας για το σύνολο του 2026. Η Διοίκηση του Ομίλου παραμένει προσηλωμένη στους στρατηγικούς της στόχους, με γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων, των μετόχων και της τοπικής κοινωνίας.

Προοπτικές 2026

Η νέα παγκόσμια πραγματικότητα, που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και από ένα ιδιαίτερα ρευστό οικονομικό περιβάλλον, διαμορφώνει σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ισχυρών κρατών και οδηγεί στη δημιουργία νέων οικονομικών συμμαχιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προκλήσεων και αλλαγών, η Διοίκηση του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο όραμα και τις αρχές της, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεχή μείωση του κόστους, με συστηματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Οι προοπτικές για το 2026 διαγράφονται θετικές, καθώς ήδη κατά το Α’ τρίμηνο καταγράφεται βελτίωση των αποτελεσμάτων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η παραγγελιοληψία της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ σημείωσε αύξηση κατά 18% στις διεθνείς αγορές και κατά 39% στην εγχώρια αγορά. Η Διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει έτος ισχυρών οικονομικών επιδόσεων για τον Όμιλο.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2026 τέθηκαν σε λειτουργία φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος 4 MW για τη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και 8 MW για τη θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ, στο πλαίσιο ενδοομιλικών συμβάσεων PPA. Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και στον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου.

Τέλος, έχει δρομολογηθεί η εγκατάσταση νέας, σύγχρονης αυτόματης μηχανής συσκευασίας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Αύγουστο του 2026. Η επένδυση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την παραγωγική αποδοτικότητα, να μειώσει τον χρόνο και το κόστος συσκευασίας και να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας.