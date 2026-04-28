Γιατί ο Νίκος Καραμούζης ποντάρει στην αγορά βιολογικών τροφίμων

Όλη η λίστα των εξαγορών που έχει υλοποιήσει το SMERC. Σε ποιες εταιρείες έχει επενδύσει.

Βήμα βήμα και με απόλυτη μεθοδικότητα συμπληρώνεται το «παζλ» των εταιρειών που συνθέτουν τον όμιλο τροφίμων που οραματίζεται το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC), με εκτελεστικό πρόεδρο τον Νίκο Καραμούζη.

Ο όμιλος τροφίμων «χτίζεται» μέσα από συντονισμένες επενδυτικές κινήσεις που έχουν υλοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα στον ευρύτερο χώρο της διατροφής, με επίκεντρο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση υγιεινών και βιολογικών προϊόντων.

Η έμφαση στα βιολογικά προϊόντα

Σε μια περίοδο άλλωστε ραγδαίων αλλαγών στις καταναλωτικές συνήθειες, η αγορά βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα παρουσιάζει τεράστια δυναμική. Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή και βιώσιμα προϊόντα, σε συνδυασμό με τη σταδιακή σύγκλιση τιμών μεταξύ συμβατικών και βιολογικών προϊόντων, καθώς και το ευνοϊκό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για διάθεση βιολογικών προϊόντων, δημιουργούν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για τον κλάδο.

Παρά, δε, τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η διείσδυση των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το μερίδιο αγοράς παραμένει σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, έναντι άνω του 10% σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έως 20% σε πιο ώριμες ευρωπαϊκές αγορές.

Αναγνωρίζοντας, ωστόσο, τον κατακερματισμό της εγχώριας αγοράς βιολογικών τροφίμων, το SMERC εντείνει τις επενδύσεις του προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να «ξεκλειδώσει» αξία. Βασικός στόχος, άλλωστε, του fund είναι να προχωρά σε εξαγορά δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη συνέχεια να δρομολογεί τη συγχώνευσή τους, προκειμένου να δημιουργεί «εθνικούς πρωταθλητές» στους κλάδους στους οποίους επενδύει.

Η νέα επένδυση στη Βιοϋγεία Α.Ε.

Όπως έγινε γνωστό χθες, το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap II (SMERC II), μετά την επιτυχή άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, προχώρησε στην πρώτη του επένδυση και δη σε πλειοψηφική εξαγορά της Βιοϋγεία ΑΕ.

Η Βιοϋγεία ιδρύθηκε το 2000 και με βασικό της brand το Ola Bio, κατέχει σήμερα ηγετική θέση στα βιολογικά προϊόντα ξηρού φορτίου στην Ελλάδα, ενώ αντιπροσωπεύει και κορυφαία διεθνή brands όπως Yogi Tea, Rapunzel, Koko, Holle και Ecomil. Τα προϊόντα της διανέμονται μέσω των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής και εξειδικευμένων δικτύων βιολογικών προϊόντων, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει και εξαγωγική δραστηριότητα. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 23 εκατ. ευρώ το 2025, με EBITDA 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία διατηρεί μηδενικό δανεισμό.

Η ψηφιακή παρουσία της εταιρείας μέσω της πλατφόρμας ola-bio.gr, η οποία παρουσιάζει συνεχή αύξηση πωλήσεων, λειτουργεί ως σύγχρονο B2B εργαλείο για επαγγελματίες του κλάδου, προσφέροντας συνεχή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συνταγές και συμβουλές υγιεινής διατροφής.

Οι σημερινοί μέτοχοι της εταιρείας θα διατηρήσουν μικρή, μειοψηφική συμμετοχή στο νέο σχήμα και θα εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η σημερινή εκτελεστική διοίκηση θα παραμείνει ενεργή και θα ηγηθεί της επόμενης φάσης ανάπτυξης της εταιρείας, σε στενή συνεργασία με το SMERC II.

Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και ανθεκτικού επιχειρηματικού σχήματος στον χώρο των βιολογικών προϊόντων, μέσω οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Οι προηγούμενες επενδύσεις

Ο όμιλος τροφίμων που οραματίζεται το SMERemediumCap περιλαμβάνει επίσης τις εταιρείες ελαιόλαδου Λατζιμάς, Lasitia και Olympian Green, τις εταιρείες οσπρίων και ρυζιού Άροσις και Γης Βοΐου, καθώς και την εταιρεία Organic 3S που εξειδικεύεται στην παραγωγή υγιεινών δημητριακών προϊόντων.

Όπως αποκάλυψε μόλις τον περασμένο μήνα στους εκπροσώπους του Τύπου ο κ. Καραμούζης, στις εταιρείες Άροσις, Γης Βοΐου και Organic 3S το επενδυτικό ταμείο δρομολογεί συνολικό επενδυτικό πλάνο ύψους άνω των 12 εκατ. ευρώ. Οι παραπάνω εταιρείες έκλεισαν το 2025 με τζίρο 32 εκατ. ευρώ και EΒΙΤDΑ κοντά στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ, μέσω της υλοποίησης μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών σχεδίων, επενδύουν στο μέλλον, σε νέες εγκαταστάσεις και υποδομές και σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, αναπτύσσοντας παράλληλα κατά προτεραιότητα την εξαγωγική δραστηριότητα. Οι εν λόγω εταιρείες δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση υγιεινών και βιολογικών προϊόντων, κυρίως επώνυμων. Στόχος του ομίλου τροφίμων είναι να προσεγγίσει τα 40 εκατ. ευρώ τζίρο το 2026 και EΒΙΤDΑ πλέον των 3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εταιρείες Άροσις-Γης Βοΐου υλοποιούν επενδυτικό πλάνο άνω των 5 εκατ. ευρώ στην Καστοριά και την Κοζάνη, αναβαθμίζοντας τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η Άροσις -στην οποία το SMERC έχει αποκτήσει στρατηγική μετοχική συμμετοχή από τα τέλη του 2022 -είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία επτά δεκαετιών, η οποία δραστηριοποιείται στη συσκευασία και τυποποίηση οσπρίων και ρυζιού, κυρίως προϊόντων ελληνικής γης στην περιοχή της Καστοριάς και της Θεσσαλίας. Διαθέτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων με περισσότερα από 32 προϊόντα οσπρίων και ρυζιού, συνεργαζόμενη με περισσότερους από 250 τοπικούς παραγωγούς σε οκτώ νομούς της Ελλάδας με έμφαση στη Δυτική Μακεδονία. Τα προϊόντα της εξάγονται ήδη σε 18 χώρες.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου του SMERC, η Άροσις ενσωμάτωσε το περασμένο καλοκαίρι την Γης Βοΐου, εταιρεία με δυναμική παρουσία στην αγορά μικρής λιανικής οσπρίων με έδρα το Βόϊον Κοζάνης. Η συνένωση Άροσις και Γης Βοΐου δημιουργεί μια ισχυρή εταιρεία με προοπτική να ξεπεράσει σε τζίρο τα 9 εκατ. ευρώ το 2026, από 4,8 εκατ. ευρώ το 2024.

Από την πλευρά της η εταιρεία Organic3S δρομολογεί επενδυτικό πλάνο άνω των 7 εκατ. ευρώ στην Αττική, με τη δημιουργία νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων που θα αξιοποιηθούν για την επιτάχυνση των πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και συνεργασιών και για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Η εταιρεία Organic3S δραστηριοποιείται στον τομέα της υγιεινής διατροφής, αναπτύσσοντας εξειδικευμένα προϊόντα δημητριακών πρωινού και μπαρών, κυρίως για λογαριασμό τρίτων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και τη ζήτηση για τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας. Κεντρικό ρόλο στη δραστηριότητά της κατέχει η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, μέσω της οποίας σχεδιάζει καινοτόμες προτάσεις διατροφής για τους πελάτες, αναπτύσσοντας εξατομικευμένα προϊόντα για λογαριασμό μεγάλων ελληνικών εταιρειών τροφίμων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε σε 8 εκατ. ευρώ το 2025, από 3,3 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ μετά την πλήρη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου εκτιμάται ότι θα έχει τις δυνατότητες να ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για σημαντική ενίσχυση και της κερδοφορίας της. Στην Organic 3S το SMERemediumCap απέκτησε στρατηγικό ποσοστό τον Οκτώβριο του 2024.

Οι εν λόγω επενδύσεις εντάσσονται στη στρατηγική του SMERC για τη στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων με ισχυρό παραγωγικό αποτύπωμα και προοπτικές ανάπτυξης στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Να σημειωθεί εδώ ότι στο ραντάρ του κ. Καραμούζη βρίσκονται κι άλλοι υπό-κλάδοι τροφίμων, όπως το ελαιόλαδο, αλλά και τα αναψυκτικά.

Στις 17 Ιουλίου 2024 το SMERemediumCap ανακοίνωσε την είσοδό του και στον κλάδο του ελαιολάδου. Όπως έγινε γνωστό, SMERemediumCap και Inspiring Earth ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού ομίλου στον κλάδο του ελληνικού ελαιολάδου. Στις 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, η σύσταση κοινής εταιρείας με την επωνυμία The Olive Legend Group και έδρα τον δήμο Αθηναίων. Στη νέα εταιρεία, συμμετέχει με 97,25% το SMERemediumCap, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της Inspiring Earth ανέρχεται σε 2,75%. Η The Olive Legend Group απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των εταιρειών Λατζιμάς Α.Ε., Έλαια Σητείας-LASITIA Α.Ε. και Olympian Green International Α.Ε.

Ήταν στις αρχές Ιουνίου του 2023 όταν ανακοινώθηκε η επένδυση του SMERemediumCAP στη βολιώτικη εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ, μέσω κοινής εταιρείας που σύστησε τότε με τα αδέλφια Τσαούτου. Πλέον η θεσσαλική εταιρεία, που συμπληρώνει εφέτος 102 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, υλοποιεί ένα τριετές αναπτυξιακό πλάνο για την περίοδο 2026-2029, με στόχο την επιστροφή στην ανάπτυξη και την κερδοφορία. Στις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας για το μέλλον περιλαμβάνονται ο εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας, η δυναμική ανάκαμψη των εξαγωγών, η προτεραιοποίηση στις πωλήσεις των παραδοσιακών γεύσεων, νέες εμπορικές συμφωνίες διανομής, καθώς και κεφαλαιακή στήριξη από το SMERemediumCap.