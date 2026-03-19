SMERC: Νέες Επενδύσεις ύψους €12 εκατ. στις εταιρείες Άροσις-Γης Βοΐου και Organic3S

Το συνολικό επενδυτικό πλάνο ύψους άνω των 12 εκατ. ευρώ στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου Άροσις-Γη Βοΐου και Organic3S παρουσίασε σήμερα το επενδυτικό ταμείο SMERC. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το SMERemediumCap συνεχίζει να χτίζει μεθοδικά τη δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου τροφίμων, μέσω εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης, που συμπεριλαμβάνει τις εταιρείες ελαιόλαδου Λατζιμάς, Lasitia και Olympian Green, τις εταιρείες οσπρίων και ρυζιού Άροσις και Γης Βοΐου και την εταιρεία Organic 3S που εξειδικεύεται στην παραγωγή υγιεινών δημητριακών προϊόντων.

Οι παραπάνω εταιρείες έκλεισαν το 2025 με τζίρο 32 εκατ. ευρώ και Ebitda κοντά στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εταιρείες, μέσω της υλοποίησης μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών σχεδίων, επενδύουν στο μέλλον, σε νέες εγκαταστάσεις και υποδομές και σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, αναπτύσσοντας παράλληλα κατά προτεραιότητα την εξαγωγική δραστηριότητα. Οι εν λόγω εταιρείες δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση υγιεινών και βιολογικών προϊόντων, κυρίως επωνύμων, που αποκτούν καθημερινά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος του ως άνω Ομίλου εταιρειών τροφίμων είναι να προσεγγίσει τα 40 εκατ. ευρώ τζίρο το 2026 και ebitda πλέον των 3 εκατ. ευρώ.

Εκ μέρους του SMERC, ο κ. Σταύρος Μπλάτσιος, Senior Partner του SMERC δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι εταιρείες Άροσις – Γης Βοΐου και Organic3S αποτελούν πλέον μέρος του χαρτοφυλακίου του Ομίλου μας. Πρόκειται για επιχειρήσεις με ισχυρές βάσεις, ικανές διοικητικές ομάδες και ξεκάθαρο αναπτυξιακό όραμα στον αγροδιατροφικό τομέα. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε την περαιτέρω ανάπτυξή τους, να ενισχύσουμε την παραγωγική τους δυναμικότητα και την εξωστρέφειά τους και να συμβάλουμε στην ανάδειξη ποιοτικών και υγιεινών ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές».

Άροσις-Γης Βοΐου: Υλοποιεί επενδυτικό πλάνο άνω των €5 εκατ. στην Καστοριά και Κοζάνη, αναβαθμίζοντας τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ). Στόχος η βελτίωση της παραγωγικότητας, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η ταχεία ανάπτυξη των πωλήσεων κυρίως στο εξωτερικό, καθώς και στα μικρά σημεία πωλήσεων στην Ελλάδα, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα των προϊόντων.

Ο κ. Τρύφων Φωτιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Άροσις δήλωσε: «Για την Άροσις, η πορεία αυτή ξεκινά από έναν βαθύ δεσμό με την ελληνική γη και τους ανθρώπους της. Η συνεργασία με το SMERC δεν αποτελεί απλώς μια επένδυση, αλλά μια ευκαιρία να εξελίξουμε αυτό το όραμα, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα της εταιρείας και τις αξίες που τη συνοδεύουν εδώ και εβδομήντα χρόνια. Με σεβασμό στην παράδοση και το βλέμμα στο μέλλον, ενισχύουμε την παραγωγή μας, διευρύνουμε την παρουσία μας στο εξωτερικό και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς, δημιουργώντας αξία για την τοπική κοινωνία και την ελληνική αγροδιατροφή».

Η εταιρεία Organic3S : Υλοποιεί επενδυτικό πλάνο άνω των €7 εκατ. στην Αττική, με τη δημιουργία νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, που θα αξιοποιηθούν για την επιτάχυνση των πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και συνεργασιών και για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Ο κ. Ανδρέας Σιούτης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Organic3S, υπογράμμισε: «Η Organic3S γεννήθηκε από την ανάγκη να δημιουργηθούν προϊόντα που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες, με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και την εξατομίκευση. Η συνεργασία με το SMERC μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε αυτή την πορεία, επενδύοντας ακόμη περισσότερο στην έρευνα και ανάπτυξη και ενισχύοντας την παραγωγική μας βάση. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, να ενδυναμώσουμε τις συνεργασίες μας με μεγάλες ελληνικές εταιρείες και να επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας σε διεθνείς αγορές, διατηρώντας στο επίκεντρο την καινοτομία και τον άνθρωπο».