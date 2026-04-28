Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει το πλαφόν των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης.

Αντανακλαστικές συνέπειες σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, ακόμη και στα ανώτατα, έχει η πρόσφατη αύξηση κατά 4,55% του κατώτατου μισθού που διαμορφώθηκε στα 920 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως, από 880 ευρώ που ήταν προηγούμενα, ενώ το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών ανήλθε στα 41,09 ευρώ (από 39,30 ευρώ).

Αυτό συμβαίνει καθώς η επίδραση της αύξησης δεν εξαντλείται μόνο στους εργαζόμενους που βρίσκονται πιο κοντά στη βάση της μισθολογικής κλίμακας, αλλά αντιθέτως αφορά και τους πολύ υψηλά αμειβόμενους, καθώς συμπαρασύρουν το πλαφόν των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 338 Κ.Ε.Δ., οι μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης δεν μπορούν να υπερβούν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, επί 30. Με το νέο κατώτατο ημερομίσθιο των 41,09 ευρώ, το πλαφόν αυτό ανέρχεται πλέον σε 9.861,60 ευρώ μηνιαίως, αντί 9.432,00 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Αυτό καταδεικνύει, ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν επηρεάζει μόνο όσους λαμβάνουν τα κατώτατα όρια αμοιβών ή όσους εργάζονται νύχτα, Κυριακές και αργίες, αλλά ακόμη και εργαζομένους με πολύ υψηλές απολαβές.

Υπενθυμίζεται πως η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα μηνών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησης της προς τον εργαζόμενο με τους εξής όρους:

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 12 «συμπληρωμένους» μήνες έως 2 έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός μηνός πριν την απόλυση.

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο μηνών πριν την απόλυση.

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη, απαιτείται προειδοποίηση τριών μηνών πριν την απόλυση.

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 10 έτη συμπληρωμένα και άνω, απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων μηνών πριν την απόλυση.

Σε ό,τι αφορά το ποσό της αποζημίωσης, υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.