Η Άνδρος «συστήνεται» δυναμικά στη βρετανική αγορά​​​​​​​​​​​​

Με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Άνδρου στη βρετανική τουριστική αγορά και την ανάδειξή της ως αυθεντικού και ποιοτικού νησιωτικού προορισμού, πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στις 23 Απριλίου 2026, στοχευμένη εκδήλωση προβολής του νησιού σε επιλεγμένο κοινό επαγγελματιών του τουρισμού.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο για την Ελλάδα tour operator Olympic Holidays.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της Άνδρου σε Βρετανούς τουριστικούς πράκτορες, καθώς και η ενημέρωση της αγοράς για την ανάπτυξη και διεύρυνση των ελληνικών τουριστικών προϊόντων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 18 επαγγελματίες του τουρισμού με ενδιαφέρον για την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι από τα τουριστικά γραφεία Intele Travel, PH Travel, Not Just Travel, Guru Travel, Travel Counsellors, Fourways Travel και Sunshine Travel.

Τον Δήμο Άνδρου εκπροσώπησε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού Νικόλαος Μουστάκας, ο οποίος μαζί με την προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας Ελένη Σκαρβέλη καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες και ανέδειξαν την Άνδρο ως έναν αυθεντικό, εναλλακτικό κυκλαδίτικο προορισμό, με έμφαση στην ποιότητα, τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η Άνδρος παρουσιάστηκε ως προορισμός με σημαντικές δυνατότητες για χαλάρωση, εξερεύνηση, πολιτιστικές εμπειρίες, γαστρονομία και δραστηριότητες στη φύση, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο για σύντομες αποδράσεις όσο και για διακοπές μεγαλύτερης διάρκειας κατά την υψηλή ή χαμηλή σεζόν. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μοναδικά χαρακτηριστικά του νησιού, όπως το οργανωμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών Andros Routes, η αρχοντική Χώρα με τη νεοκλασική και νησιώτικη αρχιτεκτονική της, η ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα με σημείο αναφοράς το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, η ποικιλία των παραλιών, η τοπική γαστρονομία, καθώς και η εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα μέσω Ραφήνας.

Η γνωριμία των συμμετεχόντων με τον προορισμό πραγματοποιήθηκε με διαδραστικό τρόπο, μέσα από παιχνίδι γνώσεων για την Άνδρο, το οποίο ενίσχυσε την ενεργή συμμετοχή και το ενδιαφέρον των προσκεκλημένων. Στο πλαίσιο της δράσης, ένας τυχερός τουριστικός πράκτορας κέρδισε ταξίδι στην Άνδρο, ευγενική προσφορά του Δήμου Άνδρου και της Aegean Airlines. Παράλληλα, έγινε ειδική αναφορά στη σημαντική διεθνή διάκριση της Άνδρου στα Greek Travel Awards, που διοργανώθηκαν από τον Ε.Ο.Τ. στο Λονδίνο στο πλαίσιο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης WTM 2025, όπου το νησί αναδείχθηκε από το βρετανικό κοινό ως κορυφαίος περιπατητικός προορισμός της Ελλάδας για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στον τομέα του φυσιολατρικού και πεζοπορικού τουρισμού.

Οι συμμετέχοντες τουριστικοί πράκτορες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ανακάλυψη - για πολλούς εξ αυτών - ενός νέου ελληνικού προορισμού, ενώ η θετική ανταπόκριση των συμμετεχόντων ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον για προορισμούς που δεν έχουν αλλοιωθεί από τον μαζικό τουρισμό. Παράλληλα, απευθύνθηκε πρόσκληση προς όλους να επισκεφθούν το νησί, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τις εμπειρίες που προσφέρει, τη γαστρονομία του και την πλούσια πολιτιστική του παράδοση.

Η σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών του τουρισμού επιβεβαίωσε ότι η εκδήλωση αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία για την ενίσχυση της προβολής της Άνδρου στη βρετανική αγορά και για την εκκίνηση νέων συνεργασιών, ενώ εκτιμάται ότι η περαιτέρω ενίσχυση της επικοινωνίας και της πληροφόρησης θα συμβάλει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της προτίμησης του βρετανικού κοινού για τον προορισμό.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διευθύντρια του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη και την εξαιρετική ομάδα της για την άριστη διοργάνωση της εκδήλωσης και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχημένη παρουσίαση της Άνδρου στη βρετανική αγορά. Η θερμή υποδοχή και η εξαιρετικά θετική ανταπόκριση των επαγγελματιών του τουρισμού επιβεβαιώνουν ότι η Άνδρος μπορεί να αποτελέσει έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για το βρετανικό κοινό, χάρη στα μοναδικά της χαρακτηριστικά που συνδυάζουν φύση, πολιτισμό και αυθεντικές εμπειρίες», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ