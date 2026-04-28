Ο ΥΠΕΞ του Ιράν χαιρετίζει την «υποστήριξη» της Ρωσίας στη «διπλωματία»

Αμπάς Αραγτσί / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Έκανε τα σχόλια αυτά μετά τις συναντήσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ χθες.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί εξήρε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τη διμερή σχέση της Τεχεράνης με τη Μόσχα και χαιρέτισε την «υποστήριξη στη διπλωματία» και την «αλληλεγγύη».

Ακόμη, έκρινε ότι «τα πρόσφατα γεγονότα» έδειξαν «το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» των δυο πλευρών.

Η Ρωσία έχει προσφερθεί να μεσολαβήσει για να αποκατασταθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, τον οποίο καταδίκασε.

Ακόμη, η Μόσχα έχει προτείνει να αποθηκεύσει το ουράνιο που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό, στο πλαίσιο διευθέτησης για να επιλυθεί η διένεξη όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι ΗΠΑ όμως απορρίπτουν την ιδέα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

