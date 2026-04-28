Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αξίας 88 εκατ.. Η σύνδεση με Τροχαία, Αστυνομία και τα πρόστιμα που «χρηματοδοτούν» τη σύμβαση.

Σε εξέλιξη είναι πλέον ο διεθνής διαγωνισμός για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων Κ.Ο.Κ.», συνολικής αξίας άνω των 88 εκατ. ευρώ που προωθείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση περίπου 1.000 Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων του Κ.Ο.Κ, το οποίο θα διαλειτουργεί και θα παρέχει τα απαραίτητα προς επεξεργασία δεδομένα στο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων & Προστίμων Τροχαίας - Ελληνικής Αστυνομίας». Υπενθυμίζεται ότι περίπου προ μηνός το insider.gr είχε αναφερθεί στις εξελίξεις γύρω από αυτόν τον διαγωνισμό και στο «κλείδωμα» της χρηματοδότησης.

Όπως αναφέραμε, το ύψος της σύμβασης μαζί με την προαίρεση (35,5 εκατ.) ανέρχεται σε 71.057.750 ευρώ ενώ με τον ΦΠΑ υπερβαίνει τα 88,111 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ωστόσο, να αναφέρουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 5209/2025 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις. Προσφορές αναμένεται να υποβληθούν έως τις 8 Ιουνίου 2026.

Ποιο είναι το έργο

Σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξης, το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση 1.000 σταθερών συστημάτων καμερών, για τον έλεγχο παραβάσεων του ερυθρού σηματοδότη, της κατάληψης λωρίδας διέλευσης λεωφορείων και της υπέρβασης ορίου ταχύτητας, για την υποστήριξη της καταγραφής σημάτων κυκλοφορίας και της μετάδοσης δεδομένων παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Ασφαλείς διασυνδέσεις των παραπάνω συστημάτων καμερών, μέσω δικτύου παρόχου κινητής τηλεφωνίας, με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του παραπάνω εξοπλισμού.

Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κατάλληλου λογισμικού που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στις κάμερες για τη χρήση του Συστήματος από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για τη χρήση και διαχείριση του ολοκληρωμένου Συστήματος και των επιμέρους στοιχείων του.

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας σε καθεστώς εγγυημένου επιπέδου (SLA), άρσης βλαβών για πέντε (5) έτη, από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος.

Υπηρεσίες καλής λειτουργίας για πέντε (5) έτη όλου συστήματος (hardware και software), από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος.

Σκοπός του έργου

Όπως είχαμε αναφέρει, σκοπός του έργου είναι:

Η Αυτοματοποιημένη ανάγνωση/αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων (διέλευσης και στάθμευσης) σε πραγματικό χρόνο παραβάσεων του ερυθρού σηματοδότη, της κατάληψης λωρίδας διέλευσης λεωφορείων και της υπέρβασης ορίου ταχύτητας.

Αυτοματοποιημένες αναζητήσεις σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και λίστες ενδιαφέροντος, με εμφάνιση των αποτελεσμάτων (ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις) στις οθόνες του αστυνομικού προσωπικού.

Η Σύνδεση δικτύου με το Πληροφοριακό Σύστημα μέσω συνδέσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να λαμβάνει νέες ενημερώσεις σχετικά με πινακίδες κυκλοφορίας και η αυτόματη ενημέρωση του αναζητούμενου οχήματος (αυτοματοποιημένη φόρτωση - εκφόρτωση δεδομένων).

Η Δυνατότητα χρήσης των δεδομένων αναγνώρισης/ταυτοποίησης πινακίδων (φωτογραφία οχήματος χωρίς ορατά πρόσωπα επιβατών, δεδομένα χωροχρονικής παρακολούθησης οχήματος, σταθερό σημείο αναγνώρισης ή παρακολούθηση οχήματος) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για τον σκοπό περαιτέρω ανάλυσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων.

Οι αναζητήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν με την παραπάνω τεχνολογία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι οι εξής:

• Ι) Για οχήματα: Αναζήτηση οχημάτων που κυκλοφορούν και απασχολούν σε εθνικό επίπεδο. Αναζήτηση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Αναζήτηση ΙΝΤΕΡΠΟΛ.

• ΙΙ) Αναζήτηση ασφαλιστικής κάλυψης (εφόσον υπάρχει η σχετική λίστα ανασφάλιστων οχημάτων διαθέσιμη).