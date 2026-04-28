Uni Systems: Οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης, οι εξαγορές και η αυτόνομη εισαγωγή στο ΧΑ

Τι ανέφεραν τα στελέχη της Unisystems για ενδεχόμενες εξαγορές, για το πλάνο ανάπτυξης μετά την RRF εποχή και για το ενδεχόμενο αυτόνομης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.

«Η αγορά της πληροφορικής το προσεχές διάστημα αναμένεται να επανέλθει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις». Με αυτά τα λόγια ο Γιάννης Λουμάκης, διευθύνων σύμβουλος της Unisystems, του ομίλου Quest, επιχείρησε να σκιαγραφήσει το νέο τοπίο που διαμορφώνεται μετά την κορύφωση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και εν μέσω της εκρηκτικής ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία –όπως σημείωσε– επηρεάζει ήδη άμεσα το κόστος υλοποίησης έργων. Η αυξημένη ζήτηση για ημιαγωγούς, εξαιτίας των εφαρμογών AI, έχει οδηγήσει σε σημαντικές ανατιμήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 150% ή και υψηλότερα, εκτροχιάζοντας προϋπολογισμούς έργων που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί με τιμές προγενέστερων ετών.

Παρά τις πιέσεις βέβαια, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Unisystems εστιάζει όλο και περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα και σε έργα του εξωτερικού. Στο μέτωπο των δημόσιων έργων, η εταιρεία διεκδικεί ένα pipeline που αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά ή εθνικά κονδύλια, μετά το πέρας του RRF. Την ίδια στιγμή δημιουργείται και μια αγορά για τη συντήρηση και υποστήριξη των έργων του RRF που έχουν υλοποιηθεί - η κυβερνητική δέσμευση αφορά επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία - γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης.

Να θυμίσουμε ότι στην εγχώρια αγορά, η συμβολή του Δημοσίου υπήρξε σημαντική τα τελευταία χρόνια, με τα σχετικά έσοδα να αυξάνονται από 19 εκατ. ευρώ σε 62 εκατ. ευρώ το 2025. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, «υπάρχει ζωή και μετά το RRF», με νέα έργα να έχουν ήδη ανακοινωθεί – από τις ψηφιακές ταυτότητες και τα έργα του Υπερταμείου έως τις δράσεις του ΕΣΠΑ και της άμυνας. Ενδεικτικό είναι το έργο του ευρωπαϊκού e-wallet (eIDAS 2), όπου η εταιρεία συμμετέχει μέσω της θυγατρικής της Compelio, αν και η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε δικαστική εκκρεμότητα.

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο ότι η συμμετοχή του Δημοσίου στον συνολικό κύκλο εργασιών της Unisystems παραμένει περιορισμένη –περίπου στο 15%– η διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 θα κινηθεί στα επίπεδα του 2025, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες γεωπολιτικές αναταράξεις.

Οι πυλώνες ανάπτυξης

Τροφοδότης της προαναφερθείσας ανάπτυξης θα είναι τα έργα του εξωτερικού αλλά και τα έργα που επεκτείνονται σε κάθετους τομείς όπου έχει ήδη ισχυρή εξειδίκευση η εταιρεία, όπως ο τραπεζικός κλάδος. Σημειωτέον ότι ήδη η Unisystems δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 25 χώρες, με παρουσία σε αγορές όπως το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ρουμανία και η Κύπρος, ενώ ενισχύει το αποτύπωμά της στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Στον τραπεζικό τομέα δε, μέσω της πλατφόρμας Synastra, έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα, όπως η πλατφόρμα της Alpha Bank στο Λονδίνο, καθώς και έργα σε Μάλτα και Ρουμανία, ενώ πρόσφατα ανέλαβε και νέα θυγατρική της Alpha Bank στο Λουξεμβούργο.

Επιπλέον η εταιρεία ενισχύει τη δραστηριότητά της σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια –αναλαμβάνοντας έργα για εταιρείες όπως η ΔΕΗ, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ– αλλά και η άμυνα, όπου ήδη συμμετέχει σε projects που αφορούν κυβερνοασφάλεια και δορυφορικές εφαρμογές. Σύμφωνα με τον κ. Λουμάκη η Unisystems έχει χαράξει στον τομέα της άμυνας στρατηγική που βασίζεται σε τέσσερις άξονες: τα ερευνητικά έργα στην Ελλάδα, την συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων αλλά και την εμπλοκή σε οπλικά συστήματα.

Στο ερευνητικό σκέλος, όπως εξήγησαν τα στελέχη της ήδη συμμετέχει σε έργα που χρηματοδοτούνται από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, όπως το European Defence Fund ενώ τόσο ο ψηφιακός μετασχημτισμός των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και η πρόβλεψη για συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25% στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες. Στόχος της εταιρείας είναι να καλύψει κρίσιμους ρόλους, από λύσεις κυβερνοασφάλειας έως system integration, ενώ έχει ήδη παρουσία και σε έργα drones, τόσο σε στρατιωτικές όσο και σε dual-use εφαρμογές.

Εξαγορές και IPO

Πέρα από την οργανική ανάπτυξη βέβαια η εταιρεία δεν σταματά να αναζητά και ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω εξαγορών, με τα στελέχη της να δηλώνουν όμως, ότι αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Όπως ξεκαθάρισαν στο πεδίο των εξαγορών, η διοίκηση διατηρεί επιλεκτική στάση, και θα προχωρήσει σε σχετικές κινήσεις εφόσον εντοπίζεται δραστηριοποίηση σε συμπληρωματικούς τομείς, ύπαρξη ιδιόκτητης τεχνολογίας (IP) καθώς και εύλογες αποτιμήσεις. «Βλέπουμε πολλές ευκαιρίες, αλλά και πολλές απαιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λουκάκης.

Όσο για το ενδεχόμενο εξαγοράς της ίδιας της εταιρείας, ερωτηθείς από το insider.gr ο πρόεδρος του ομίλου της Quest, Θεόδωρος Φέσσας, απάντησε ότι όπως σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα έτσι και στην περίπτωση της Unisystems όλα αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αξίας. Παράλληλα απέκλεισε εν μέρει το ενδεχόμενο αυτόνομης εισαγωγής της Unisystems στο χρηματιστήριο, επισημαίνοντας ότι «θα είναι η τελευταία μας επιλογή». Όπως εξήγησε, η ύπαρξη εισηγμένης μητρικής καθιστά μια τέτοια κίνηση σύνθετη και ενδεχομένως δημιουργεί σύγχυση στη μετοχική βάση.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η Unisystems έκλεισε το 2025 με ταμειακά διαθέσιμα ύψους 45 εκατ. ευρώ και ρυθμό ανάπτυξης 11%, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραμένει ισχυρό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 κινήθηκε θετικά, χωρίς ωστόσο «συνταρακτικές αλλαγές», όπως ανέφεραν τα στελέχη της.