Real Consulting: Μετασχηματισμός με AI και εξαγορές στο επίκεντρο

Δύο νέες εξαγορές στο ραντάρ της Real Consulting. Τα σχέδια για το Innovation Hub και η δυναμική των νέων μετόχων.

Με το βλέμμα στραμμένο σε νέες εξαγορές και με φόντο την είσοδο ισχυρών μετόχων, η Real Consulting επιταχύνει τον μετασχηματισμό της, φιλοδοξώντας να μετατραπεί από παραδοσιακό system integrator σε ένα ολοκληρωμένο digital technology group που θα εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη. Αρωγός στο όλο εγχείρημα θα είναι και η OTS, η ενσωμάτωση της οποίας διευρύνει το πελατολόγιο της εταιρείας αλλά και το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του Ομίλου.

Επέκταση σε νέους κλάδους και έμφαση σε σύνθετα έργα

«Η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα, ωστόσο οι συνέργειες είναι προφανείς, καθώς οι 300 και πλέον πελάτες της Real θα συνδυαστούν με το πελατολόγιο της OTS», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Διονυσία Άννα Καρατζά, CEO της Real Consulting, που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια λειτουργίας. Επισημαίνοντας ότι η νέα μετοχική σύνθεση αλλάζει τον στρατηγικό ορίζοντα της εταιρείας ανέφερε ότι στόχος είναι η ισχυρή παρουσία σε πολλαπλούς κλάδους και η δυνατότητα υλοποίησης σύνθετων έργων. Να θυμίσουμε ότι στο πλαίσιο του διπλού deal για την εξαγορά της OTS, η μετοχική βάση της Real Consulting εμπλουτίστηκε με ισχυρούς επενδυτές όπως η Motor Oil, η Intracom και η Blue Oak.

Δύο νέες εξαγορές στο ραντάρ

Συμπληρωματικά βέβαια, η εταιρεία αναμένεται να συνεχίσει τις εξαγορές, με τα στελέχη της να δηλώνουν ότι υπάρχουν ήδη στο ραντάρ της δύο νέες κινήσεις για το προσεχές διάστημα, που θα της επιτρέψουν να επεκταθεί σε συναφείς κλάδους, εντός κι εκτός ελληνικών συνόρων. Στόχος είναι η επέκταση του χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να είναι σε θέση να παραδίδει έργα και σε άλλους τομείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Διονύσης Αθανασάκος, αντιπρόεδρος της εταιρείας, στο πλαίσιο της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων στους αναλυτές.

Επισημάνθηκε μάλιστα ότι έμφαση δίνεται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που διαθέτουν τεχνογνωσία, ιδιόκτητη τεχνολογία και δυνατότητα ανάληψης σύνθετων έργων. «Δεν αναζητούμε μικρές εταιρείες, αλλά σχήματα που μπορούν να προσθέσουν άμεσα αξία και να ενισχύσουν τα αποτελέσματά μας», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της προναφερθείσας μετάβασης βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη, με την Real Consulting να έχει ήδη ανακοινώσει τη δημιουργία ενός Innovation Hub, το οποίο σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα –μεταξύ των οποίων και το MIT– θα αναπτύσσει λύσεις AI και λογισμικό σε εξειδικευμένους κλάδους. «Θέλουμε να περάσουμε από τη χρήση έτοιμων εργαλείων σε co-innovation με τους πελάτες μας και να δημιουργήσουμε δικά μας AI-based προϊόντα», ανέφερε η διοίκηση. Προσέθεσε δε ότι το πρώτο πεδίο εφαρμογής θα είναι ο κλάδος της υγείας ενώ τα πρώτα σχετικά έργα αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες.

Έτερος παράγοντας που ενισχύει την δυναμική της εταιρείας, σύμφωνα με τον Γιάννη Παπαβασιλείου, είναι και η ενσωμάτωση της OTS, σε συνδυασμό με άλλες πρόσφατες κινήσεις –όπως η εξαγορά στη Ρουμανία (σ.σ. ο λόγος για την Smart UX Development., εταιρεία με έδρα το Βουκουρέστι που εξειδικεύεται σε λύσεις SAP για τον κλάδο των utilities (ενέργεια, φυσικό αέριο και ύδρευση).

Αισιοδοξία για το 2026

Όσο για τις προοπτικές της τρέχουσας χρονιάς, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη εκτιμώντας αύξηση κερδοφορίας της τάξης του 25%, καθώς τόσο η Real όσο και η OTS διαθέτουν ήδη σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων. Να θυμίσουμε ότι η OTS έκλεισε το 2025 με πωλήσεις περίπου 22 εκατ. ευρώ και EBITDA άνω των 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ η Real Consulting κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 15% και ενίσχυση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κατά 37%. Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, τα ενοποιημένα έσοδα αναμένεται να προσεγγίσουν τα 75 εκατ. ευρώ και τα κέρδη πρo φόρων τόκων κι αποσβέσεων τα 18 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 88% των εσόδων προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το 73,7% αφορά υπηρεσίες, γεγονός που ενισχύει τη σταθερότητα των ταμειακών ροών.