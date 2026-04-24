Διεθνές Αεροδρόμιο Κρήτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – GMR): «Παράταση χρόνου» για Καστέλι και συστήματα αεροναυτιλίας - Οι «μνηστήρες»

Για τα τέλη του 2028 «τοποθετούν» την πλήρη λειτουργικότητα του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Κρήτης οι τελευταίες προβλέψεις, ποια είναι η υποδομή. Μικρή παράταση στην υποβολή προσφορών για την προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας, ενδιαφέρον από Thales και Indra. Στο 70% η πρόοδος των έργων.

Για τα τέλη του 2028 «τοποθετούν» την πλήρη λειτουργικότητα του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Κρήτης (ΔΑΗΚ - στο Καστέλι Ηρακλείου) οι τελευταίες προβλέψεις, όπως τουλάχιστον εκφράστηκαν προσφάτως από κυβερνητικά χείλη, με τον ρυθμό, όμως, προόδου των εργασιών από την ΤΕΡΝΑ να βρίσκεται ήδη περί το 70%. Όπως, επίσης, έχουμε αναφέρει, ανάμεσα στις εκκρεμότητες που συνδέονται με την εκκίνηση της εμπορικής λειτουργίας της υποδομής, μια επένδυση (πέραν του δημοσίου) των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – GMR (Ινδικός όμιλος) που θα προσεγγίσει συνολικά το 1 δισ. ευρώ, είναι και η προώθηση του διαγωνισμού, εκτιμώμενου ύψους 75 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας του υπό κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης αλλά και την Παροχή Υπηρεσιών για Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων.

Όπως έχει αναφέρει το insider.gr, το ορόσημο για την υποβολή προσφορών είχε οριστεί για σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου. Σύμφωνα, όμως, με νεότερες πληροφορίες, η διαδικασία έχει λάβει μια μικρή παράταση, περίπου δύο εβδομάδων, κατά συνέπεια προσφορές θα υποβληθούν στις 8 Μαΐου. Ωστόσο, για να μη χάνεται κρίσιμος χρόνος, δεν θα παραταθεί αναλόγως η διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης της σύμβασης.

Το μέγεθος και το είδος του διαγωνισμού (συστήματα αεροναυτιλίας) θα μπορούσε να προσελκύσει μεγάλα διεθνή ονόματα όπως των Thales (γαλλικός όμιλος) και Indra (ισπανικός), που, όπως λένε πληροφορίες του insider.gr, είναι αυτές που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό και αναμένεται να δώσουν τις προσφορές τους.

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την εφαρμογή, την παραμετροποίηση, την ενσωμάτωση, τη θέση σε λειτουργία και τις δοκιμές των Συστημάτων AANE, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών υπηρεσιών ασφάλειας, εκπαίδευσης, αξιολόγησης συμμόρφωσης ή/και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης που σχετίζονται με όλα τα στοιχεία των Συστημάτων AANE (Airport Air Navigation Equipment - συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για ανταλλακτικά), εντός χρονοδιαγράμματος 27,5 μηνών, το πολύ, όπως απαιτείται για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Βέβαια, εκκρεμούσε και η απόφαση στο ΣτΕ των προσφυγών τοπικών Δήμων για την τοποθέτηση ραντάρ στον Λόφο Παπούρα, ωστόσο, από τους εμπλεκόμενους πηγάζει η προσδοκία δεν θα υπάρξει πρόβλημα, θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, ώστε να ολοκληρωθεί η υποδομή κατασκευαστικά φέτος σε μεγάλο βαθμό, να εκκινήσουν από το 2027 οι δοκιμαστικές πτήσεις και έως το 2028 η εμπορική λειτουργία της.

Η υποδομή και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης

Ο νέος αερολιμένας θα είναι ο πιο σύγχρονος στην Ελλάδα και από τους πιο σύγχρονους στην Ευρώπη. Προβλέπεται να αντικαταστήσει το σημερινό αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο είναι δεύτερο σε επιβατική κίνηση στη χώρα, με περισσότερους από 10 εκατ. επιβάτες το 2025, όπου σημειώθηκε αύξηση κατά 7,1% της επιβατικής κίνησης.

Όπως προ ημερών ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρ. Δήμας, μιλώντας στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο Κρήτης, «το δεύτερο εμβληματικό έργο είναι ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας στο Καστέλι, που θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά από τα πιο σύγχρονα σε όλη την Ευρώπη. Η πρόοδος κατασκευής είναι στο 70%, ενώ “τρέχουν” οι διαδικασίες για τα υπερσύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας. Στις αρχές Μαΐου περιμένουμε τις προσφορές και εργαζόμαστε ώστε το νέο αεροδρόμιο να είναι πλήρως λειτουργικό τον Νοέμβριου του 2028». Ενώ, και στο IR Report της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (για τα αποτελέσματα έτους 2025) γίνεται αναφορά για ολοκλήρωση της υποδομής κατά το 2028, καθώς τέτοια μεγάλα projects απαιτούν χρόνο ωρίμανσης και υλοποίησης. Άλλωστε, χρειάζεται χρόνος μέχρι να «κουμπώσουν» τα συστήματα αεροναυτιλίας αλλά και να γίνουν οι δοκιμές με προσεγγίσεις αεροσκαφών κ.α., κατά συνέπεια, το απαιτούμενο διάστημα «δείχνει» προς τα τέλη 2028.

Η νέα υπερσύγχρονη υποδομή υλοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης (διάρκειας 35 ετών), αναπτύσσεται από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό Όμιλο GMR (21,64%), ενώ κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τον κατασκευαστικό βραχίονα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η πρόβλεψη της επιβατικής κίνησης για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου αερολιμένα είναι στα 11,5 εκατ. επιβάτες, μία εκτίμηση πάντως που είναι συντηρητική, δεδομένου ότι το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» για το 2025 αναμένονταν να ξεπεράσει, για πρώτη φορά στην ιστορία του, τους 10 εκατ. επιβάτες. Όσο για την προβολή στο μέλλον, η πρόβλεψη κάνει λόγο για 17,8 εκατ. επιβάτες στην 30η επέτειο λειτουργίας, ενώ ήδη έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης των εγκαταστάσεων και του αεροσταθμού. Οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου αναμένεται να διπλασιάσουν τη δυναμική ως προς τις κινήσεις των αεροσκαφών, οι οποίες εκτιμάται ότι από 22 ανά ώρα σήμερα θα ξεπεράσουν τις 40 κινήσεις ανά ώρα.