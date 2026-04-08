ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα «ύψη» ανεκτέλεστο, παραχωρήσεις, Αττική Οδός - EBITDA 1 δισ. το 2030

Πάνω από 9,1 δισ. ευρώ το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου, ποια έργα υλοποιεί. Τι αναφέρεται σε IR Report για margins, λειτουργική κερδοφορία, επενδύσεις.

Στα 9,1 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το ανεκτέλεστο του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εκ των οποίων, το υπογεγραμμένο στις 31.12.2025 ανήλθε σε 6,6 δισ. (από 4,1 δισ. την 31.12.2024), ενώ τα προς υπογραφή έργα ανέρχονται σε 2,5 δισ. ευρώ (π.χ. 1,1 δισ. ευρώ αφορούν εκτελέσεις δημοσίων έργων, 0,8 δισ. ευρώ αφορούν εκτελέσεις ιδιωτικών έργων και 0,5 δισ. ευρώ έργα τα οποία αφορούν επενδύσεις του Ομίλου).

Ποσοστό περίπου 77% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (51%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο. Το ύψος του ανεκτέλεστου προσφέρει σημαντική ορατότητα όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου, δεδομένης της ικανότητάς του να διαχειρίζεται επιτυχώς τα τρέχοντα επίπεδα ανεκτέλεστου. Από τις υφιστάμενες υπογεγραμμένες συμβάσεις κατά την 31.12.2025, 96% αφορά έργα στην Ελλάδα και 4% στο εξωτερικό, ενώ η χρονική ανάλυση αναμενόμενης εκτέλεσης ανεκτέλεστου μέρους υφισταμένων συμβάσεων με πελάτες αναλύεται σε: (α) 2,1 δισ. ευρώ το 2026 και (β) 4,5 δισ. ευρώ για περίοδο μέχρι το 2029.

Χτες ο ισχυρότερος όμιλος του τομέα υποδομών ανακοίνωσε τα οικονομικά μεγέθη για το 2025, βάσει των οποίων, εμφάνισε, μεταξύ άλλων, προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετόχων 147,3 εκατ., αυξημένα κατά 48,1%, κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,47 ευρώ, αύξηση εσόδων κατά 18,6% και λειτουργικής κερδοφορίας (adj.EBITDA) κατά 56,3%, στα 631,4 εκατ., με ισχυρή επίδοση από παραχωρήσεις και κατασκευή, καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές 555,6 εκατ. (+62,9% y-o-y), συνολικές επενδύσεις (capex) 1,3 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένο καθαρό δανεισμό (εξαιρουμένων project finance facilities) 211 εκατ.., ενώ το προτεινόμενο μέρισμα υπολογίζεται συνολικά σε 40 εκατ. (ή αλλιώς 0,4 ευρώ ανά μετοχή).

Σε IR Report διαφαίνεται κατασκευαστικό margin στο 11,1% περίπου και του τομέα παραχωρήσεων στο 66,9%. Η Αττική Οδός εισφέρει adj. EBITDA 181,2 εκατ. ευρώ, με margin 76,9%, ταμείο 84 εκατ., συνολικά έσοδα 234,3 εκατ., πάνω από 286 χιλ. διελεύσεις την ημέρα. Με Νέα - Κεντρική Οδό να εισφέρουν adj. EBITDA 170,2 εκατ., Toll Revenues 217,8 εκατ. ευρώ. Στην Εγνατία Οδό πέρυσι καταγράφηκε άνοδος διελεύσεων 2,5%.

Στο ανεκτέλεστο των 9,1 δισ. ευρώ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και το The Ellinikon Mall (500 εκατ.), η Εγνατία Οδός με 900 εκατ., ο ΒΟΑΚ με 800 εκατ., το IRC Ελληνικού με 700 εκατ. (ολοκλήρωση 2028 κατ’ εκτίμηση), το Καστέλι με 500 εκατ. (ολοκλήρωση 2028) και με ποσά από 200 έως 400 εκατ. σιδηροδρομικά, κτηριακά έργα, project με νερό - απορρίμματα κ.α.. Για τον ΒΟΑΚ εκτιμάται η ολοκλήρωση του ΣΔΙΤ (Chersonisos-Neapoli) το 2028 και η παραχώρηση (Χανιά – Ηράκλειο) το 2030, για τα ΣΔΙΤ σε Ξάνθη και Κρήτη το 2028 και 2029 αντίστοιχα, για τα απορρίμματα Κ. Μακεδονίας (δυτικός τομέας) το 2029 κ.α..

Στο IR Report της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και αναφορικά με τις λήξεις δανεισμού, σε αυτές της μητρικής εταιρείας από εταιρικά ομόλογα, γράφημα δείχνει ότι δεν υπάρχει λήξη το 2026, ενώ εμφανίζονται λήξεις 500 εκατ. ευρώ το 2027, 300 εκατ. ευρώ το 2028 και 500 εκατ. ευρώ το 2032. Για τα έτη 2029, 2030 και 2031 δεν εμφανίζεται λήξη εταιρικού ομολόγου της μητρικής.

Η λειτουργική κερδοφορία - EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ

Όσον αφορά στη μεσοπρόθεσμη λειτουργική κερδοφορία σημειώνεται σε IR Report ότι τα εξασφαλισμένα και εμβληματικά έργα παραχώρησης προσφέρουν ιδιαίτερα ελκυστικές και ορατές αποδόσεις και ότι η αναπτυξιακή δυναμική αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς ο όμιλος είναι στρατηγικά τοποθετημένος ώστε να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες στην αγορά παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ. Το γράφημα για την προοπτική του προσαρμοσμένου EBITDA του ομίλου ξεκινά από τα 0,63 δισ. ευρώ το 2025.

Στη συνέχεια αποτυπώνονται ως σταδιακές πηγές ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας η Εγνατία, το Καστέλι, το IRC, τα έργα νερού και άλλες δραστηριότητες. Το γράφημα δείχνει ότι το run-rate των δεσμευμένων επενδύσεων γύρω στο 2030 οδηγεί το προσαρμοσμένο EBITDA σε επίπεδο άνω του 1 δισ. ευρώ. Πέραν αυτού, εμφανίζεται και πρόσθετη ανοδική δυνατότητα από νέες ευκαιρίες, που οδηγεί στη μακροπρόθεσμη προοπτική.

«Ψηλά» Παραχωρήσεις και Κατασκευές - «Ανεβαίνουν» Αττική Οδός και άλλοι οδικοί άξονες

Κύριες πηγές αύξησης των ανωτέρω μεγεθών αποτέλεσαν τόσο ο τομέας Παραχωρήσεων, του οποίου τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 60,4% και 76,7% αντίστοιχα), αντιπροσωπεύοντας το 57,5% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου, όσο και ο τομέας Κατασκευής, ο οποίος παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 27,7% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 44,5%.

Ο τομέας των παραχωρήσεων αύξησε σημαντικά τα μεγέθη του, καθώς το έργο της Αττικής Οδού συνεισέφερε για το σύνολο του έτους, ενώ στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε η έναρξη της 35ετούς περιόδου παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Τα δύο αυτά έργα αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους άνω των 5,3 δισ. για τον Όμιλο, η οποία πλέον μπαίνει σε φάση εμπορικής λειτουργίας, προσφέροντας σημαντικές και μακροπρόθεσμες ροές μερισμάτων που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 7,5 δισ. στο σύνολο της ζωής των έργων.

Όσον αφορά τα μεγέθη του 2025, καταγράφηκε σημαντική αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας σε συνέχεια αφενός της αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και αφετέρου της συμβολής του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού για το σύνολο του έτους. Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων (ADT) στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τη λειτουργική κερδοφορία να ανέρχεται 180 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το 2025 παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 1,7% και 12,5% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους δυο αυτοκινητόδρομους κατά τον μήνα Δεκέμβριο επηρεάστηκε δυσμενώς από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Επίσης, στα κέρδη της χρήσης, έχουν συμπεριληφθεί και κέρδη 17,8 εκατ. από τη συμμετοχή του Ομίλου με 32,46% στην εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, σε εφαρμογή της υπάρχουσας σύμβασης παραχώρησης και σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών άρθρων.

Η δραστηριότητα στον Κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς επιταχύνθηκε η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή και νέα έργα ξεκίνησαν να κατασκευάζονται. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων αλλά και της εκτελεστικής ικανότητας και προσήλωσης του Ομίλου. Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα των Κατασκευών διαμορφώθηκε σε 1.688,0 εκατ. ευρώ έναντι 1.321,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2024 και είναι αυξημένος κατά 27,7%. Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται στην έναρξη εκτέλεσης νέων έργων και στην επιτάχυνση των εν εξελίξει έργων. Το Προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων), διαμορφώθηκε σε 187,4 εκατ. ευρώ έναντι 129,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2024 και είναι αυξημένο κατά 44,6%, καταγράφοντας σημαντική αύξηση, οφειλόμενη στην αύξηση του Κύκλου Εργασιών. Τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν το 2025 σε 106,7 εκατ. ευρώ έναντι 60,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2024, σημειώνοντας ρεκόρ.

Η εμβληματική παραχώρηση της Αττικής Οδού, η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά για πλήρη χρήση για το 2025, και η έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο τέλος του έτους, αποτελούν καθοριστικά ορόσημα που θα συμβάλουν στη αύξηση των μακροχρόνιων ροών εσόδων και στην ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στον τομέα των παραχωρήσεων.

Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα των Παραχωρήσεων, διαμορφώθηκε σε 542,0 εκατ. ευρώ, έναντι 337,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2024. Η αύξηση οφείλεται α) στα αυξημένα έσοδα της ΝΕΑ Αττική Οδός Παραχώρηση Α.Ε., λόγω του γεγονότος ότι λειτούργησε όλο το 2025, έναντι της προηγούμενης χρήσης που λειτούργησε από 06.10.2024 έως 31.12.2024, β) στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους της Νέας Οδού και της Οδού Κεντρικής Ελλάδας, γ) στην αναπροσαρμογή του τιμήματος των διοδίων σύμφωνα με τις συμβατικές προβλέψεις, δ) στην αύξηση των αποδόσεων των επενδύσεων της διαχείρισης απορριμμάτων των περιφερειών Ηπείρου και Πελοποννήσου, κυρίως λόγω της λειτουργίας για μεγαλύτερο συγκριτικά διάστημα συγκεκριμένων σταθμών διαχείρισης απορριμμάτων και ε) από την αύξηση των πωλήσεων ανακυκλώσιμων προϊόντων.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το 2025 παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 1,7% και 12,5% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε 126.876 και 46.082 αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους δυο αυτοκινητόδρομους κατά τον μήνα Δεκέμβριο επηρεάστηκε δυσμενώς από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Το Προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων) του τομέα Παραχωρήσεων, διαμορφώθηκε σε 362,8 εκατ. ευρώ, έναντι 205,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2024, αυξημένο κατά 76,7%.

Να προσθέσουμε, επίσης, ότι στον λειτουργικό τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων (Real Estate), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί ισχυρή παρουσία στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, διαθέτοντας ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας περίπου 124 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Μεταξύ άλλων, έγινε πολεοδομική ωρίμανση και σχεδιασμός σύνθετων τουριστικών αναπτύξεων σε ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές, όπως η παραθαλάσσια πολεοδομική ενότητα 168 στρεμμάτων στην Αργολική Ριβιέρα.

Οι επενδύσεις

Σύμφωνα με σχετικό IR Report, για την περίοδο 2026-2029, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρει δεσμευμένες επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων για εξασφαλισμένα έργα, συνολικού ύψους 0,6 δισ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η απόκτηση ποσοστού περίπου 13% στην ΕΥΔΑΠ έναντι 134 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, οι υπόλοιπες εισφορές ιδίων κεφαλαίων για το IRC στο Ελληνικό, η παραχώρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης με συμμετοχή 40% στο έργο, έργα ΣΔΙΤ επεξεργασίας νερού στον Νέστο και στην Κρήτη, η ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία, έργα αντλησιοταμίευσης σε Αμφιλοχία και στο Αμάρι, καθώς και έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες συνολικής ισχύος 162MW/324MWh στην Ελλάδα.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, κυρίως greenfield, με έμφαση σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, όπως έργα αυτοκινητοδρόμων με επίκεντρο την Αττική, υποδομές σχετικές με το νερό, διαχείριση απορριμμάτων και ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων, άλλα έργα υποδομής όπως λιμάνια και αεροδρόμια, έργα υποδομών του δημόσιου τομέα, αλλά και επιλεκτικές επενδύσεις σε ΑΠΕ. Στο γράφημα για τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων της μητρικής σε εξασφαλισμένα έργα εμφανίζονται 0,9 δισ. ευρώ το 2024 και 0,5 δισ. ευρώ το 2025.

Μεγάλες οι προοπτικές

Όπως αναφέρει η εισηγμένη, παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα που παρατηρείται σε παγκόσμιο γεωπολιτικό επίπεδο, αναμένεται ο όμιλος να συνεχίσει να ενισχύει την παρουσία του στον χώρο των υποδομών στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, υλοποιώντας με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό. Έχοντας σημαντική ορατότητα λόγω του αριθμού των έργων που έχουν εξασφαλιστεί και σταδιακά μπαίνουν σε λειτουργία, αναμένεται σταθερός ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας. Σημειώνεται ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αναμένεται να είναι διατηρήσιμη σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμές και σταθερές ροές εσόδων.

Στον τομέα των κατασκευών οι προοπτικές για τα επόμενα έτη συνηγορούν στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, καθώς το υψηλό αλλά και ποιοτικό ανεκτέλεστο, αλλά και η αποδεδειγμένη προσήλωση του Ομίλου στην κερδοφόρα εκτέλεση των έργων, προσφέρουν ισχυρή ορατότητα. Στον τομέα των παραχωρήσεων περαιτέρω ενίσχυση μεγεθών αναμένεται και το 2026 από τη λειτουργία του έργου της Εγνατίας Οδού, η συνεισφορά της οποίας θα αυξηθεί σημαντικά σταδιακά όσο προχωρούν οι εργασίες ανάταξης του αυτοκινητοδρόμου. Παράλληλα από την αρχή του έτους ολοκληρώθηκαν οι συμβατικά προβλεπόμενες αναπροσαρμογές στις τιμές των διοδίων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των αυτοκινητοδρόμων.

Στον τομέα ηλεκτρισμού προχωρούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της στρατηγικής σύμπραξης με τη Motor Oil και την δημιουργία του νέου Utility Co. εντός του έτους, που αναμένεται να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης κοινών επενδυτικών ευκαιριών και επιχειρησιακών συνεργειών.

Σε ξεχωριστό επίπεδο, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωράει στην επένδυση σε δύο συμβατικά έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) συνολικής δυναμικότητας 162MW/324MWh στην κεντρική Ελλάδα, που αναμένεται να μπουν σε λειτουργία έως το τέλος του 2026. Ο Όμιλος, δεδομένης της ηγετικής του θέσης στον τομέα των υποδομών, εξετάζει συνεχώς νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και έργα ώστε να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά του.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προοπτικές που διαγράφονται για τις υποδομές στον κλάδο των υδάτων, προχώρησε στις αρχές του 2026 στην απόκτηση ποσοστού 12,8% στην ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα συμμετέχει σε εν εξελίξει διαγωνισμούς για νέα έργα παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ στην Ελλάδα συνολικής αξίας άνω των 2δισ., ενώ αναμένει την έναρξη νέων διαγωνισμών ύψους 8-10 δισ.