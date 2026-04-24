Τα δυναμικά σχέδια της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας στις διεθνείς αγορές. Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας.

Με ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας και τη στρατηγική διείσδυση σε αγορές με μεγάλη δυναμική όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι επιχειρεί να «ξορκίσει» τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με ένα, δε, ισχυρό ξεκίνημα για το 2026, η εταιρεία σχεδιάζει με σύνεση την επόμενη μέρα, προσβλέποντας σε μια δυναμική συνέχεια κόντρα στην αβεβαιότητα που γεννά ο γεωπολιτικός κίνδυνος.

Στα 5,5 εκατ. το κόστος του πολέμου, κίνδυνος ανατιμήσεων

Όπως αποκάλυψε το απόγευμα της Πέμπτης ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Κωνσταντίνος Σαρμαδάκης, κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών της Κρι Κρι για το 2025, η συνολική επιβάρυνση για τη γαλακτοβιομηχανία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εκτιμάται πέριξ των 5,5 εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω του κόστους στην ενέργεια και τα μεταφορικά.

«Δεδομένου ότι οι επιπτώσεις είναι προσωρινές και οι αγορές ενέργειας θα επανέλθουν σύντομα, η εκτιμώμενη συνολική επιβάρυνση στη βάση κόστους μας είναι περίπου 5,5 εκατ. ευρώ», τόνισε ο κ. Σαρμαδάκης, εξηγώντας ότι «το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιβάρυνσης αντισταθμίζεται επί του παρόντος από τις χαμηλότερες τιμές του γάλακτος, ήτοι της βασικής πρώτης ύλης της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, δεν απέκλεισε ανατιμήσεις «εάν οι επιπτώσεις στο κόστος κλιμακωθούν» και υπενθύμισε ότι το 2025, η Κρι Κρι είχε προβεί σε ανατιμήσεις τον μήνα Αύγουστο.

ΗΠΑ και Κίνα το «διττό» στοίχημα εξωστρέφειας

Κομβικής σημασίας για τη σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία χαρακτηρίζεται η αγορά των ΗΠΑ, όπου η Κρι Κρι έχει ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η εταιρεία «μπήκε» στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2024 με «εισιτήριο» έξι κωδικούς της κατηγορίας Greek Frozen Yogurt. Πρόκειται άλλωστε για μια κατηγορία που παρουσιάζει μεγάλη δυναμική, στην οποία η εταιρεία έχει αποφασίσει να επενδύσει από καιρό, με τη διοίκηση να θεωρεί ως το μεγάλο της αυτού το γεγονός ότι το προϊόν παράγεται από «αυθεντικό ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι Κρι Κρι».

«Αναμένουμε να δούμε καλά μεγέθη στην αγορά των ΗΠΑ από το 2026», σημείωσε ο κ. Σαρμαδάκης, εξηγώντας ότι «εκεί έχουμε λανσάρει τα επώνυμα προϊόντα μας σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ κυρίως στην πολιτεία του Τέξας και έχουμε σύμβαση για παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με μεγάλο Αμερικανό λιανοπωλητή». Μάλιστα αποκάλυψε ότι πρόκειται για την Kroger. «Ίσως έχουν δημιουργηθεί μεγαλύτερες προοπτικές, αλλά φαίνεται ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να προκύψουν ουσιαστικές πωλήσεις», ανέφερε μάλιστα ο κ. Σαρμαδάκης για να προσθέσει πως «οι προϋπολογισμένες πωλήσεις για τις ΗΠΑ το 2026 ανέρχονται περίπου στα 5 εκατ. ευρώ».

Παράλληλα, η Κρι Κρι ανοίγει τα φτερά της και στην αγορά της Κίνας, επιχειρώντας να «ξεκλειδώσει» μια αγορά με τεράστιες προοπτικές. «Η αποστολή είναι καθ’ οδόν και αναμένεται στα ράφια τους επόμενους μήνες», αποκάλυψε ο κ. Σαρμαδάκης για να συμπληρώσει πως «προσπαθούμε να πουλάμε όπου βρίσκουμε ευκαιρίες και αν η Κίνα προσφέρει τέτοιες, θα δραστηριοποιηθούμε και εκεί». Το πιλοτικό λανσάρισμα των προϊόντων Greek Frozen Yogurt στην Κίνα ξεκίνησε μόλις τον Φεβρουάριο του 2026.

Γιαούρτι και παγωτό

Συνολικά, οι εξαγωγές γιαουρτιού συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Κρι Κρι σημειώνοντας αύξηση 45,7% και ξεπερνώντας τα 188 εκατ. ευρώ, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία να πρωταγωνιστούν. Ενδεικτική της δυναμικής είναι η επισήμανση ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύσσεται «με πολύ υψηλό και επιθετικό ρυθμό», με τον κ. Σαρμαδάκη να σημειώνει ότι «αν αυτή η τάση συνεχιστεί, ενδέχεται σε λίγα χρόνια να ξεπεράσει την αγορά της Ιταλίας».

Στην εγχώρια αγορά, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Παρά την ανάπτυξη, η ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας δημιουργεί πιέσεις. «Αυτή τη στιγμή, στην εγχώρια αγορά, η διαφορά τιμής μεταξύ επώνυμου γιαουρτιού και ιδιωτικής ετικέτας είναι πολύ μεγάλη, περίπου 50%», ανέφερε ο ίδιος, εκτιμώντας ότι αν διατηρηθεί αυτή η απόκλιση «τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας θα συνεχίσουν να αυξάνουν το μερίδιό τους».

Στον τομέα του παγωτού, η στρατηγική επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παρουσίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με διεύρυνση του δικτύου που πλέον ξεπερνά τα 20.000 σημεία. «Προσπαθήσαμε επίσης να επεκτείνουμε το δίκτυο πωλήσεων για το παγωτό», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι «κάθε χρόνο προσθέτουμε περίπου 1.000 νέα σημεία».

Ο πήχης του 2026

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη, προσβλέποντας σε πωλήσεις άνω των 390 εκατ. ευρώ και EBIT κοντά στα 60 εκατ. ευρώ, με βασική προϋπόθεση τη σταδιακή αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων. «Συνολικά βλέπουμε βελτίωση στα περιθώρια κέρδους», ανέφερε ο κ. Σαρμαδάκης, αποδίδοντας την εκτίμηση αυτή τόσο στη μείωση των τιμών πρώτων υλών όσο και στις αναπροσαρμογές των τιμών που υλοποιήθηκαν το 2025.

Με όχημα το «Greek Yogurt Dynamo»

Υπενθυμίζεται εδώ η εταιρεία προχωρά σε μεγάλη επέκταση του εργοστασίου της στις Σέρρες, σε μια επένδυση που δύναται να εκτινάξει τον τζίρο της στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το project «Greek Yogurt Dynamo», συνολικού προϋπολογισμού 52,2 εκατ. ευρώ, το οποίο εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις. Ο δε ορίζοντας ολοκλήρωσής του τοποθετείται στο τέλος του 2027.

Το project «Greek Yogurt Dynamo», άνω των 52 εκατ. ευρώ, αφορά στην αύξηση/επέκταση της δυναμικότητας στα προϊόντα γιαουρτιού και παγωτού μέσω του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης της μεταποιητικής διαδικασίας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού περιλαμβάνουν την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών, την εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων, την εγκατάσταση αυτοματοποιημένων γραμμών εγκιβωτισμού, την εγκατάσταση νέων δεξαμενών αποθήκευσης και μηχανών παστερίωσης, καθώς και την εισαγωγή τεχνολογιών καθαρισμού εξοπλισμού, ενώ θα λάβει χώρα αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών και ψυκτικών συστημάτων.

«Μόλις το εν λόγω project τελειώσει, η δυναμική μας παραγωγικότητα θα είναι διπλάσια», έχει αποκαλύψει από καιρό η διοίκηση της Κρι Κρι.