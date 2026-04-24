Απειλεί με «μεγάλο δασμό» τη Βρετανία ο Ντόναλντ Τραμπ

«Αν δεν καταργήσουν τον φόρο, πιθανόν θα επιβάλλουμε μεγάλο δασμό στο ΗΒ», υπογράμμισε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε αντίποινα επιβάλλοντας «μεγάλο τελωνειακό δασμό» στη Βρετανία αν η κυβέρνησή της συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο, κατ’ αυτόν, αμερικανικούς κολοσσούς της τεχνολογίας -όπως οι Apple, Google (Alphabet) και Facebook (Meta)- με τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών που εφαρμόζει όπως προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν δεν καταργήσουν τον φόρο, πιθανόν θα επιβάλλουμε μεγάλο δασμό στο ΗΒ», υπογράμμισε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Διατύπωσε την απειλή λίγα 24ωρα πριν από την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ, την ερχόμενη εβδομάδα.

Κατά την άποψή του, ο Βρετανός μονάρχης- τύποις αρχηγός του κράτους- θα μπορούσε να βοηθήσει να αποκατασταθεί η διμερής σχέση, που γνωρίζει ασυνήθιστες εντάσεις τους τελευταίους μήνες.

Η Βρετανία θέσπισε τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών (2%) το 2020. Το μέτρο έχει επικριθεί έντονα και επανειλημμένα από τον Τραμπ, όπως και από τον Δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν.