Τριπλή επιστροφή ενοικίου για 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές - Προ των πυλών η νέα ρύθμιση

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η καταβολή της ενίσχυσης και αναδρομικά από το 2025. Τα ποσά και οι προϋποθέσεις.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση της ρύθμισης που προβλέπει τριπλή επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν «εκτός έδρας» στην Περιφέρεια καθώς η σχετική νομοθετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, με εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη, θα λάβουν εντός του 2026 τρία ενοίκια καθώς η ρύθμιση θα ισχύει αναδρομικά από το 2025.

Η πρώτη καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του καλοκαιριού και αφορά το δεύτερο περυσινό ενοίκιο που δικαιούνται, το οποίο αφορά τις μισθώσεις του 2024. Τα δύο επόμενα ποσά που αντιστοιχούν στα ενοίκια του 2025 θα καταβληθούν τον Νοέμβριο, μαζί με την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου που ισχύει για το σύνολο των δικαιούχων του μέτρου.

Η ενίσχυση για όσους υπηρετούν σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής αλλά και προσέλκυσης προσωπικού, σε περιοχές όπου καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στελέχωσης και στέγασης.

Τα ποσά

Το ανώτατο ποσό που θα λάβουν οι δημόσιοι λειτουργοί διαμορφώνεται στα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Παράλληλα, τίθεται ανώτατο όριο ώστε κάθε επιστροφή να μην υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, προκειμένου το ποσό να αντανακλά το πραγματικό μηνιαίο μίσθωμα. Προϋπόθεση είναι η κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου.

Για τη λήψη του ανώτατου ποσού, το μηνιαίο ενοίκιο θα πρέπει να υπερβαίνει τα 800 ευρώ και να έχει καταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σε περιπτώσεις διαδοχικών μισθώσεων, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε.

Προϋποθέσεις

Για την καταβολή της ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή της δήλωσης μίσθωσης στην ΑΑΔΕ και η αναγραφή του σχετικού αριθμού στη φορολογική δήλωση. Εάν δεν έχει δηλωθεί, θα πραγματοποιείται διασταύρωση στοιχείων μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος, ώστε να πιστοποιείται η μίσθωση και να προχωρά η πληρωμή.

Ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου

Την ίδια ώρα, από την 1η Οκτωβρίου 2026 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικών συναλλαγών. Πληρωμές σε μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται φορολογικά, με συνέπεια οι ενοικιαστές να μη δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου και οι ιδιοκτήτες ακινήτων να χάνουν την έκπτωση 5% για δαπάνες συντήρησης η οποία εφαρμόζεται στα εισοδήματα από ενοίκια.