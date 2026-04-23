Η Lufthansa καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή

Από πού ξεκινά η χρέωση.

Η Lufthansa εισάγει νέα κατηγορία ναύλου χωρίς κανονική χειραποσκευή, ακολουθώντας την τάση που ήδη εφαρμόζουν πολλές ευρωπαϊκές αεροπορικές.

Από κρατήσεις που ξεκινούν στις 28 Απριλίου για πτήσεις από 19 Μαΐου και σε επιλεγμένα δρομολόγια μικρών και μεσαίων αποστάσεων, οι επιβάτες θα δικαιούνται μόνο ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο (έως 40×30×15 εκ.). Για επιπλέον χειραποσκευή ή αποσκευή καμπίνας θα υπάρχει επιπλέον χρέωση, που ξεκινά από περίπου 15 ευρώ. Το μέτρο επεκτείνεται και σε θυγατρικές του ομίλου, όπως οι SWISS, Austrian Airlines και Brussels Airlines.

Η εταιρεία αιτιολογεί την αλλαγή ως προσαρμογή στις νέες ταξιδιωτικές συνήθειες και ως τρόπο προσφοράς φθηνότερων εισιτηρίων για επιβάτες που ταξιδεύουν ελαφρά. Ωστόσο, οργανώσεις καταναλωτών εκφράζουν έντονες αντιδράσεις, επισημαίνοντας ότι η πρακτική αυτή μπορεί να περιορίζει βασικά δικαιώματα των επιβατών και εξετάζουν νομικές ενέργειες. Παράλληλα, η ένωση αεροπορικών εταιριών A4E υποστηρίζει ότι τέτοιες επιλογές δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία και αποφεύγουν επιπλέον κόστη για υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούνται.