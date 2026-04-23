Wall Street: Οπισθοχώρησαν οι μετοχές από τα υψηλά

Οι μετοχές της IBM και της ServiceNow κατέγραψαν ισχυρές απώλειες, άνω του 8% και σχεδόν 18% αντίστοιχα.

Οπισθοχώρησαν οι αμερικανικές μετοχές την Πέμπτη, με την πτώση να «καθοδηγείται» από τον κλάδο του software και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς η αβεβαιότητα των επενδυτών σχετικά με την πορεία της σύγκρουσης στο Ιράν έριξε και σήμερα τη «σκιά» της στην αγορά.

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 0,41%, κλείνοντας στις 7.108,40 μονάδες, αν και στη διάρκεια των συναλλαγών κατέγραψε νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό. Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,89% στις 24.438,50 μονάδες, έχοντας επίσης αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό στη διάρκεια της ημέρας. Ο Dow Jones έχασε 179,71 μονάδες ή 0,36%, κλείνοντας στις 49.310,32 μονάδες.

Οι μετοχές της IBM και της ServiceNow κατέγραψαν ισχυρές απώλειες, άνω του 8% και σχεδόν 18% αντίστοιχα, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τριμήνου. Παρότι η IBM ξεπέρασε τις εκτιμήσεις τόσο σε έσοδα όσο και σε κέρδη, διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, απογοητεύοντας τους επενδυτές. Στην περίπτωση της ServiceNow, η ανάπτυξη των εσόδων από συνδρομές επηρεάστηκε αρνητικά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται στην όγδοη εβδομάδα του και επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, καθώς δεν είναι σαφές πότε θα πραγματοποιηθεί ένας ακόμη γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών. Την ίδια ώρα, το πιο πρόσφατο σκληρό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, ότι δηλαδή έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ «να πυροβολεί και να βουλιάζει οποιοδήποτε σκάφος τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ», σίγουρα δεν βοηθά την ψυχολογία στην Wall Street. Η συγκεκριμένη εξέλιξη οδήγησε φυσικά υψηλότερα το πετρέλαιο, το οποίο διεύρυνε τα κέρδη του την Πέμπτη. Καθώς οι ελπίδες για μια επίλυση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξασθενούν και οι ειρηνευτικές συνομιλίες βαλτώνουν, η αγορά πετρελαίου «πρέπει να ανατιμολογήσει τις προσδοκίες», ανέφεραν αναλυτές της ING Bank.

Η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά 2,3%, μετά την είδηση πως η εταιρεία θα προχωρήσει στην απόλυση του 10% του εργατικού δυναμικού, κάτι το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 8.000 υπαλλήλους, καθώς επιδιώκει να συνεχίσει τις ίδιες δυναμικές για ορισμένους, υπερφιλόδοξες και μη βιώσιμες κατά άλλους, επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στα μάκρο της ημέρας, μικρή αύξηση σημείωσε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, υποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη σταθερότητα της αγοράς εργασίας τον Απρίλιο, αν και η οικονομική αβεβαιότητα και οι υψηλότερες τιμές που σχετίζονται από τον πόλεμο με το Ιράν ενέχουν κινδύνους καθοδικής πορείας.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 6.000 σε 214.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 18 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 210.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.