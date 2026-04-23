Έκλεισε πάνω από τα 105 δολάρια το brent

Κέρδη άνω του 3% συγκέντρωσε η τιμή του brent, καθώς η ένταση αυξάνεται στα Στενά του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιβάλλουν αποκλεισμούς.

Τα futures του Brent έκλεισαν στα 105,07 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια του WTI ενισχύθηκαν επίσης κατά περίπου 3%, κλείνοντας στα 95,85 δολάρια.

Το Ιράν συνεχίζει να απαιτεί από τα πλοία να λαμβάνουν άδεια για να διασχίσουν τα Στενά, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «πλήρη έλεγχο» της θαλάσσιας οδού. Ο Τραμπ ανέφερε ότι τα πλοία πρέπει να λαμβάνουν άδεια από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για να περάσουν από τα Στενά.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια από τις 13 Απριλίου.

Η κυκλοφορία πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών παραμένει πολύ περιορισμένη, καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν έχουν κατασχέσει πλοία κατά τη διάρκεια μιας εύθραυστης εκεχειρίας. Το Ιράν συνέλαβε δύο φορτηγά πλοία στα Στενά την Τετάρτη, ενώ οι ΗΠΑ έχουν αναχαιτίσει αρκετά ιρανικά πετρελαιοφόρα.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ιερουσαλήμ αναμένει το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για να επανεκκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν και να «ολοκληρώσει την εξάλειψη της δυναστείας Χαμενεΐ».

Το Ισραήλ σκότωσε τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην αρχή του πολέμου. Τον διαδέχθηκε ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν επίσης την Πέμπτη, μετά από δημοσίευμα του ισραηλινού τηλεοπτικού σταθμού N12, σύμφωνα με το οποίο ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, παραιτήθηκε λόγω παρεμβάσεων από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το CNBC δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία, ωστόσο η πιθανή παρέμβαση των Φρουρών της Επανάστασης εντείνει τις ανησυχίες της αγοράς ότι η Τεχεράνη θα υιοθετήσει πιο σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.