Μητσοτάκης: Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου

Σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αγία Νάπα της Κύπρου όπου άνοιξε η αυλαία της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ, με αφορμή την έγκριση του νέου χρηματοδοτικού πακέτου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Το γεγονός ότι θα αποδεσμευτούν αυτοί οι πόροι είναι ένα σημαντικό βήμα προς την σωστή κατέυθυνση. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή αυτού του πολέμου. Αυτοί οι πόροι είναι απαραίτητοι για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κράτος και θα μπορεί να αμύνεται. Χαίρομαι γιατί η Ευρώπη εδώ και τέσσερα χρόνια είναι ενωμένη και υπερβαίνει όποια εμπόδια υπάρχουν για να υποστηρίξει την Ουκρανία» δήλωσε ο Πρωθυπουργός.