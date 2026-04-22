Φραγκίσκη Μελίσσα: «Η Alpha Bank επαναπροσδιορίζει το ταλέντο στην εποχή του AI»

«Με έμφαση στην εξέλιξη, την κινητικότητα και τις νέες δεξιότητες» έσπευσε να υπογραμμίσει η CHRO της Alpha Bank.

Τον τρόπο με τον οποίο η Alpha Bank μετασχηματίζει το μοντέλο ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της σε ένα περιβάλλον στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη φύση της εργασίας, ανέδειξε η Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer της Alpha Bank στο Delphi Economic Forum XΙ, συμμετέχοντας στο πάνελ “The Future of Work: Redifining the Human-Centric Workplace.

Όπως σημείωσε, η Τράπεζα επενδύει σε ένα νέο, δυναμικό μοντέλο διαχείρισης ταλέντου, με έμφαση στη συνεχή εξέλιξη, την εσωτερική κινητικότητα και την απόκτηση δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους εργαζομένους να προσαρμόζονται σε ρόλους που μετασχηματίζονται. «Ταλέντο μέχρι σήμερα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά στο ρόλο του. Σήμερα είναι ο άνθρωπος ο οποίος αλλάζει γρήγορα, δεδομένου ότι οι ρόλοι αλλάζουν πολύ γρήγορα», ήταν ένα από τα βασικότερα μηνύματα της παρέμβασης της κυρίας Μελίσσα.

Το reskilling στη νέα εποχή

Παράλληλα, η Alpha Bank προσεγγίζει το reskilling ως μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής στον τρόπο που σχεδιάζεται η εργασία. Σύμφωνα με τη CHRO του Ομίλου, «τo reskilling πρέπει να στηρίζεται σε τρεις βασικούς κανόνες: τον επανασχεδιασμό ρόλων, τη στοχευμένη εκπαίδευση και την εσωτερική κινητικότητα». Αυτό σημαίνει λιγότερο οριζόντια “εκπαίδευση για όλους” και περισσότερο στοχευμένη ανάπτυξη ανά ρόλο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα υλοποιεί εξατομικευμένα μονοπάτια εκπαίδευσης ανά ρόλο και στάδιο εξέλιξης, εκπαίδευση πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη με πρακτική εφαρμογή στην καθημερινή εργασία και πιστοποίηση στον τομέα του change management με την οποία οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν δεξιότητες ώστε να προσαρμόζονται στο σύγχρονο περιβάλλον.

Δυναμικά μονοπάτια καριέρας και εσωτερική κινητικότητα

Το ίδιο σημαντική είναι και η εσωτερική κινητικότητα μέσα στην Τράπεζα. Δηλαδή, μέσα από τα προγράμματα ανάπτυξης μονοπατιών καριέρας που έχει σχεδιάσει η Alpha Bank, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν νέες εμπειρίες και να εξελίσσονται στην πράξη, σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπου η καριέρα δεν είναι πλέον γραμμική αλλά δυναμική. Επίσης, όπως σημείωσε η κυρία Μελίσσα, η εσωτερική κινητικότητα αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης του εργαζόμενου: «Οι άνθρωποι αποκτούν τη δυνατότητα να δοκιμάζονται σε διαφορετικούς ρόλους, να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία και να εξελίσσονται μέσα στον ίδιο οργανισμό».

Το νέο talent strategy στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

«Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον ίδιο τον ορισμό του ταλέντου και συνακόλουθα τη στρατηγική γύρω από αυτό», επεσήμανε επίσης η CHRO της Alpha Bank για να εξηγήσει ότι σήμερα στην Τράπεζα «αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ορίζουμε, βρίσκουμε, αναπτύσσουμε και τελικά διατηρούμε το ταλέντο, μεταβαίνοντας από την απόδοση στη δυναμική προσαρμοστικότητα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τις δεξιότητες που απαιτούνται, αλλά και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί συνδέονται με τους εργαζομένους τους. «Το AI δεν αλλάζει απλώς τα skills που χρειάζεσαι. Αλλάζει το ίδιο το “συμβόλαιο” με το ταλέντο. Υπόσχεσαι πλέον εξέλιξη, αξιολογείς την προσαρμοστικότητα και ανταμείβεις την ικανότητα δημιουργίας αξίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως κατέληξε, «οι οργανισμοί που θα ξεχωρίσουν θα είναι αυτοί που μπορούν να επαναπροσδιορίζουν το ταλέντο τους σε καινούργιους όρους προσαρμοστικότητας και πιο γρήγορα από όλους τους υπόλοιπους».