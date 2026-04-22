Ευ. Μυτιληναίος: Πρόσθετες αγορές 25.000 μετοχών της Metlen

Νέες αγορές μετοχών της Metlen αξίας άνω των 840.000 ευρώ προχώρησε σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Πιο συγκεκριμένα, ο CEO της Metlen Energy & Metals απέκτησε 25.000 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 33,6816 ευρώ ανά μετοχή με το συνολικό ύψος της συναλλαγής να κινείται στα 842.000 εκατ. ευρώ.

Οι αγορές έλαβαν χώρα στο London Stock Exchange μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας KILTEO Ltd.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγινε γνωστό χτες 20 Απριλίου, ο ισχυρός άνδρας του Ομίλου αγόρασε 30.000 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 34,4784 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 1.034 εκατ. ευρώ.