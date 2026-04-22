Οι ΤΕΡΝΑ, ΕΚΤΕΡ, ΑΤΕΣΕ, ΜΠΑΛΛΙΑΝ φέρονται να είναι ανάμεσα στους διεκδικητές της σύμβασης αξίας 35-40 εκατ. για την υλοποίηση των νέων εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη ΠΑΟ στον Βοτανικό. Φαβορί και αουτσάιντερ. Οι εξελίξεις και το αθλητικό project που συνδέεται με τη Διπλή Ανάπλαση.

Αρκετές… «συμμετοχές» τεχνικών ομίλων προσέλκυσε ο διαγωνισμός που «τρέχει» η ΑΕΠ Ελαιώνα, ήτοι η εταιρεία ειδικού σκοπού που έχουν συστήσει οι τράπεζες Alpha Bank και Πειραιώς για την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης, για την επιλογή αναδόχου που θα κατασκευάσει τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αθλητικού «camp» που θα στεγάσει όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του insider.gr, στην διαγωνιστική διαδικασία έδωσαν το παρών, δίνοντας σχετικές προσφορές, τουλάχιστον 4 σχήματα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται οι ΤΕΡΝΑ, ΕΚΤΕΡ, ΑΤΕΣΕ και ΜΠΑΛΛΙΑΝ Τεχνική. Η αξία της σύμβασης εκτιμάται κάπου στα 35-40 εκατ. ευρώ.

Ως γνωστόν, η ΤΕΡΝΑ, μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, του ισχυρότερου γκρουπ υποδομών – κατασκευών στην Ελλάδα, συμμετέχει μαζί με AKTOR και ΜΕΤΚΑ στην κοινοπραξία που υλοποιεί την ποδοσφαιρική «αρένα» του ΠΑΟ στον Βοτανικό (γήπεδο 40.000 θέσεων, υψηλών προδιαγραφών) και για αρκετούς στην αγορά θεωρήθηκε εκ των φαβορί για να πάρει και αυτό το συμβόλαιο.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο ανταγωνισμός περιλαμβάνει και… αουτσάιντερ «δυνατά», όπως την ΕΚΤΕΡ που θυμίζουμε είναι εν αναμονή ανόδου στο κλαμπ των ισχυρών του τομέα υποδομών και είναι ειδική σε κτηριακές εγκαταστάσεις, ενώ εξειδίκευση – εμπειρία σε κτηριακά projects έχουν και η ΑΤΕΣΕ με τη Μπαλλιάν, αν και μικρότερες σε μέγεθος.

Προφανώς, κι ενώ είχαν εκκινήσει κάποιες χωματουργικές εργασίες και οι εμπλεκόμενες πλευρές έκαναν κινήσεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας, μέσα στο προσεχές διάστημα θα γίνει και η επιλογή του αναδόχου, μετά τον έλεγχο των προσφορών, ώστε να ξεκινήσουν οι βασικές εργασίες.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει παλιότερων πληροφοριών, στα βασικά χαρακτηριστικά των νέων εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται κλειστό γυμναστήριο - γήπεδο, το οποίο θα έχει χωρητικότητα περίπου 3.100 θέσεων (με δυνατότητα επέκτασης) και θα πληροί τις προδιαγραφές για αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ και άλλων αθλημάτων.

Το κτίριο του Ερασιτέχνη θα είναι δίπλα στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο και θα περιλαμβάνει προπονητήρια για όλα τα τμήματα του Παναθηναϊκού Α.Ο. (κολύμβηση, πολεμικές τέχνες, ξιφασκία, σκοποβολή κ.ά.). Οι μελέτες προβλέπουν σύγχρονες υποδομές, αποδυτήρια, γραφεία και χώρους για τους αθλητές, εξασφαλίζοντας υψηλά στάνταρ λειτουργίας.

Ειδικότερα, βάσει προηγούμενων ενημερώσεων οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

Κεντρική κλειστή αρένα 3.100 θέσεων για βόλεϊ, μπάσκετ, futsal, μπάσκετ με αμαξίδιο, χάντμπολ και ενόργανη γυμναστική

Ανοικτή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων με στέγαστρο, 500 θέσεων, για κολύμβηση, καταδύσεις και υδατοσφαίριση. Η μελέτη της κολυμβητικής δεξαμενής έχει τροποποιηθεί ώστε να ενταχθεί εντός της οικοδομικής γραμμής

Προπονητήριο αθλοπαιδιών 200 θέσεων

Υπόγειο χώρο στάθμευσης 125 θέσεων

Γραφεία του συλλόγου, μπουτίκ, καφέ και εστιατόριο

Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων, συνολικής δομούμενης επιφανείας 4.800 τ.μ. θα περιλαμβάνουν αίθουσα χειροσφαίρισης, μπάσκετ, βόλεϊ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων- προπονητήριο, αίθουσα ενδυνάμωσης, αναψυκτήριο και εξωτερικά γήπεδα 5χ5 και beachvolley.

Το project αποτελεί μέρος της συνολικής ανάπλασης της περιοχής, εξασφαλίζοντας στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό μια ιδιόκτητη, σύγχρονη έδρα. Στις εγκαταστάσεις θα στεγαστούν τα γραφεία της διοίκησης και θα υπάρχει χώρος για το Μουσείο Ιστορίας του Παναθηναϊκού.

Να προσθέσουμε επίσης ότι σε επίσημη ανακοίνωσή του την Τρίτη (21/4) ο Δήμος Αθηνών ενημέρωσε πως ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση συνολικά 86 στρεμμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα σε εκτάσεις που συνδέονται και με το έργο της «Διπλής Ανάπλασης». Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα επιταχύνει την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών.

Η Διπλή Ανάπλαση

Το έργο αποτελεί βασικό πυλώνα της Διπλής Ανάπλασης Βοτανικού – Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η οποία προβλέπει:

την κατασκευή του νέου γηπέδου στον Βοτανικό

τη μετατροπή του χώρου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας σε ελεύθερο χώρο πρασίνου και αναψυχής 18 στρεμμάτων

τη δημιουργία αθλητικού μουσείου του Παναθηναϊκού, εντευκτηρίου και υπόγειου χώρου στάθμευσης έως 700 θέσεων

Νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον Βοτανικό

Το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 38.500 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης έως τις 40.000 θέσεις, και θα πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές FIFA και UEFA τεσσάρων αστέρων.

Στις εγκαταστάσεις του θα περιλαμβάνονται: