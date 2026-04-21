Διπλή Ανάπλαση: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων

Σε επίσημη ανακοίνωσή του την Τρίτη (21/4) ο Δήμος Αθηνών ενημέρωσε πως ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση συνολικά 86 στρεμμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα σε εκτάσεις που συνδέονται με το πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης».

Σε επίσημη ανακοίνωσή του την Τρίτη (21/4) ο Δήμος Αθηνών ενημέρωσε πως ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση συνολικά 86 στρεμμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα σε εκτάσεις που συνδέονται με το πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης».

Κάτι που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα επισπεύσει και τις εξελίξεις γύρω απ’ τα μεγάλα έργα υποδομών στην περιοχή, αλλά και την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την έναρξη των έργων και για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού.

«Ένα καθοριστικό βήμα για τη μεταμόρφωση του Ελαιώνα ολοκληρώθηκε, καθώς ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη διαδικασία απαλλοτρίωσης έκτασης 85.670,54 τ.μ., ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου πάρκου και σύγχρονων υποδομών σε μια περιοχή που για δεκαετίες παρέμενε πολεοδομικά και περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη» ανέφερε η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα να επισημαίνει απ’ την πλευρά του:

«Σε χρόνο-ρεκόρ, σε λιγότερο από 21 μήνες προχωρήσαμε στην απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική απαλλοτρίωση που έχει γίνει στη χώρα μας.

Κάνουμε πράξη μια δέσμευση που για χρόνια έμενε στα χαρτιά.

Ο νέος μεγάλος στόχος μας είναι η ταχύτατη προώθηση των έργων στις εκτάσεις που πήραμε. Πάμε να πετύχουμε ένα ακόμη ρεκόρ, ένα ρεκόρ ταχύτητας και ποιότητας στην εκτέλεση των έργων.

Έτσι ώστε, μέσα στον επόμενο χρόνο από σήμερα, οι Αθηναίοι να απολαμβάνουν πραγματική ποιότητα ζωής στον νέο Ελαιώνα, μαζί με την ωραιότερη θέα στην Ακρόπολη. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, που ξεπέρασαν έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας.

Η Αθήνα αλλάζει και αποκτά έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και ευεξίας, δίπλα στο νέο Γήπεδο - στολίδι του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Η ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και με τη στήριξη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών».

Από την απαλλοτρίωση στην υλοποίηση

Η απαλλοτρίωση αφορά συνολική έκταση περίπου 86 στρεμμάτων, ενώ το ποσό των 41.008.177,17 ευρώ, που καθορίστηκε με δικαστική απόφαση, έχει ήδη παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και είναι στη διάθεση των δικαιούχων.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων: «Η διαδικασία ξεκίνησε στις 29 Ιουλίου 2024, με την υπ’ αριθμ. 476/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσφυγή στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, και ολοκληρώθηκε στις 16 Απριλίου του 2026 με τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στο ΦΕΚ (Δ’ 221/30.03.2026, Δ’ 223/31.03.2026, Δ’ 276/09.04.2026 και Δ’ 277/16.04.2026).

Οι εκτάσεις θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου μεγάλου πάρκου της Αθήνας στον Ελαιώνα, καθώς και για τη διάνοιξη βασικών οδικών αξόνων, σε μία περιοχή που επί δεκαετίες κυριαρχούσε το πολεοδομικό χάος και η περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Επόμενο βήμα είναι η άμεση έναρξη των έργων, με στόχο οι πολίτες να δουν μέσα στον επόμενο χρόνο τις πρώτες ουσιαστικές αλλαγές στον Ελαιώνα, σε μια περιοχή που μετατρέπεται σταδιακά σε έναν σύγχρονο χώρο πρασίνου, αναψυχής και καθημερινής ζωής για όλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ