Τουρισμός

6 παραλίες κοντά στην Αθήνα για να νιώσετε σαν σε νησί

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6 παραλίες κοντά στην Αθήνα για να νιώσετε σαν σε νησί
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Με υπέροχα νερά και μοναδικά τοπία, αυτές οι παραλίες κοντά στην Αθήνα είναι ό,τι πρέπει για τις πρώτες βουτιές της σεζόν.

Μια σύντομη απόδραση για δροσιστικές βουτιές στα κρυστάλλινα νερά μιας παραλίας είναι ό,τι καλύτερο τώρα που το θερμόμετρο ανεβαίνει. Δεν χρειάζεται να απομακρυνθείτε πολύ από την Αθήνα ούτε να μπείτε σε πλοίο για να βουτήξετε σε ελεύθερες και ωραίες παραλίες με πεντακάθαρα νερά μέχρι να φύγετε για διακοπές. To Travelgo.gr σας προτείνει έξι υπέροχες παραλίες, μία με μιάμιση ώρα το πολύ από το κέντρο της Αθήνας, που θα σας κάνουν να νιώσετε πως βρίσκεστε σε νησί.

Διαβάστε το άρθρο στο Travelgo.gr

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tags:
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