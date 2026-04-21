Τα παλιότερα έγγραφα. Ποιο είναι το οδικό έργο, ποια τα οφέλη του. «Σπριντ» ολοκλήρωσης για τον Μάιο του 2027.

Στα επίπεδα σχεδόν των 550 εκατ. ευρώ, εφόσον δεν προκύψει κάποιο νέο «καπέλο» που ανεβάσει τον λογαριασμό (ή και δεν έχει γίνει αντιληπτή κάποια παλιότερη σχετική απόφαση) θα ανέλθει τελικά το κόστος υλοποίησης του σημαντικού για την Θεσσαλονίκη έργου που σχετίζεται με την Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής και την Υπερυψωμένη Λεωφόρο Flyover, μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ, που έχουν αναλάβει οι ΑΒΑΞ και ΜΕΤΚΑ (όμιλος Metlen). Στην αρχική αξία των περίπου 370 -380 εκατ. ευρώ (50%-50% οι δύο όμιλοι στο σχήμα), στην οποία προστίθεται και ΦΠΑ (σχεδόν 90 εκατ.), μπαίνει «καπέλο» άνω των 81 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση στην κοινοπραξία.

«Καπέλο» - αποζημιώσεις 81 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με εσωτερικές ενέργειες στου υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, φαίνεται να προχωρούν διαδικασίες που σχετίζονται με την καταβολή δαπανών στην κοινοπραξία λόγω αποζημιώσεων και συμπληρωματικών εργασιών για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.». Το ποσό εκτιμάται στα 81,011 εκατ. ευρώ και θα βαρύνει το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του υπουργείου.

Υπενθυμίζεται ότι προ διμήνου περίπου, το insider.gr είχε αναφερθεί και σε αποφάσεις του υπ. Υποδομών και Μεταφορών που «άνοιγαν παράθυρο» καταβολής αποζημίωσης στο κατασκευαστικό σχήμα με την «την έγκριση της χορήγησης αποζημίωσης για τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση επίτευξης της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών (ΠΗΔ) στις 14 Μαΐου 2027 σύμφωνα με την προαναφερόμενη Αναθεωρημένη Εκτίμηση ΙΦΣ, τη δαπάνη της οποίας αναλαμβάνει στο σύνολό της η Αναθέτουσα Αρχή».

Όπως φαίνονταν σε σχετικά έγγραφα, λόγω καθυστερήσεων που είχαν προκύψει στην πρόοδο του έργου (που αντιμετώπισε αρχικά και τοπικές αντιδράσεις) με ευθύνη του Δημοσίου (π.χ. παραδόσεις χώρων για εργασίες, απαλλοτριώσεις κ.α.), ενεργοποιήθηκε σχετικό άρθρο που προβλέπει την παράταση του χρονοδιαγράμματος ή/και την καταβολή αποζημιώσεων στους ιδιώτες. Με το υπουργείο να εκτιμά ότι είναι προτιμότερη η επιτάχυνση των έργων και όχι να «τραβήξουν» για κάποιο χρονικό διάστημα οι εργασίες, πέραν του ορόσημου του Μαΐου 2027, αλλά και να εγκρίνει αποζημίωση προς ΑΒΑΞ – ΜΕΤΚΑ (χωρίς αναφορά, τότε, για συγκεκριμένο ποσό).

Ο ρυθμός προόδου και οι «κορδέλες»

Ερχόμενοι στο… τώρα, φαίνεται ότι το έργο προχωρά με περισσότερο από ικανοποιητικούς ρυθμούς και προ ολίγων μόλις μηνών ξεπερνούσε το ορόσημο 50% σε ρυθμούς προόδου. Κατά συνέπεια, ήδη το ποσοστό αυτό θα έχει βελτιωθεί περαιτέρω. Όπως πρόσφατα ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών, κ. Ν. Ταχιάος, το κατασκευαστικό μέτωπο έχει πλέον αναπτυχθεί πλήρως, με αισθητά αυξημένη ταχύτητα εργασιών και έντονη πρόοδο στο πεδίο, ενώ τα δύο καλούπια -το μπλε και το πορτοκαλί- εμφανίζουν πλέον εμφανή αποτελέσματα στην πρόοδο του έργου. Η συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης παραμένει η 16η Μαΐου 2027, ενώ υπάρχει δέσμευση από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης για περαιτέρω επιτάχυνση των εργασιών, με στόχο τη συντομότερη παράδοση.

Ποιο είναι το έργο, ποια τα οφέλη του

Ο υπερυψωμένος αυτοκινητόδρομος FLYOVER είναι ένα σημαντικό και πρωτοποριακό έργο αναβάθμισης της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης και συνολικά των υποδομών της χώρας. Υλοποιείται μέσω της κοινοπραξίας των Ομίλων AVAX και METLEN (ΜΕΤΚΑ). Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει μία υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο μήκους 7,54 χλμ. πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό η οποία παράλληλα θα διευρυνθεί, θα αποκτήσει νέους κόμβους και τεχνικά στοιχεία και θα εκσυγχρονιστεί σε συνολικό μήκος 12 χιλιομέτρων.

Κατά την διάρκεια της τετραετούς κατασκευαστικής περιόδου του Έργου που είναι ευρέως γνωστό ως “Flyover”, πέραν της ανατολικής περιφερειακής, επεμβάσεις θα γίνουν παράλληλα και στην δυτική περιφερειακή Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα οι πολίτες της πόλης να απολαμβάνουν στο σύνολο του ένα σύγχρονο, ασφαλή περιφερειακό αυτοκινητόδρομο που αναμένεται να δώσει ουσιαστικές λύσεις στο κυκλοφοριακό ζήτημα της Θεσσαλονίκης.

Με συνολικό μήκος 13,5 χλμ., 4 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, 3 νέες υπόγειες σήραγγες και 10 γέφυρες που θα κατασκευαστούν με βάση τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα, το έργο είναι ύψους 370 εκατ. ευρώ, μέσω ΣΔΙΤ. Η συνολική χρονική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης έχει οριστεί στα 30 έτη από τα οποία τα πρώτα τέσσερα αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα υπόλοιπα 26 αφορούν στην περίοδο παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του έργου. Δεν προβλέπεται η επιβολή διοδίων καθώς το ανάδοχο σχήμα θα λαμβάνει πληρωμές διαθεσιμότητας από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος είναι η αποσυμφόρηση της κορεσμένης υφιστάμενης οδού και η βελτίωση της προσβασιμότητας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», σε σύνδεση με την Εγνατία Οδό, τη νότια Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Θα εξυπηρετεί 10.000 οχήματα την ώρα και θα αλλάξει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα ο εναέριος αυτοκινητόδρομος Flyover, θα ενισχύσει σημαντικά την οδική ασφάλεια και θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Με την ολοκλήρωσή του θα αποτελεί το μεγαλύτερο έργο κατασκευής εναέριας οδού στην Ελλάδα, φέρνοντας πιο κοντά σημαντικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, βελτιώνοντας την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και μειώνοντας το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής.

Βασικά Χαρακτηριστικά του Κατασκευαστικού Έργου: