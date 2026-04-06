Reuters: Η Paramount αναμένει υποστήριξη από τον Κόλπο στην εξαγορά της Warner

Η Paramount βρίσκεται σε συνομιλίες με επενδυτικά ταμεία των χωρών του Κόλπου, προκειμένου να εξασφαλίσει το κεφάλαιο για την εξαγορά-ρεκόρ της Warner Bros.

Σε συζητήσεις, με στόχο να εξασφαλίσει υπογεγραμμένες δεσμεύσεις ιδίων κεφαλαίων ύψους 24 δισ. δολαρίων από τρία κρατικά επενδυτικά ταμεία, βρίσκεται η κινηματογραφική εταιρεία παραγωγής Paramount προκειμένου να υποστηρίξει την εξαγορά της Warner Bros Discovery. Η Σαουδική Αραβία ηγείται των επενδύσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ.

Η εταιρεία-κολοσσός της κινηματογραφικής βιομηχανίας ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο πως συμφώνησε να εξαγοράσει την ομοειδή εταιρεία της, σε ένα giga-deal ύψους 110 δισ. δολαρίων- με αξία μετοχών 81 δισ. δολαρίων- το οποίο αναμένεται να κλείσει στο τρίτο τρίμηνο.

Η συγχώνευση θα συνδυάσει μεγάλα στούντιο και τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CNN και το CBS, επιτρέποντάς τους να ανταγωνιστούν πιο επιθετικά, καθώς το streaming απομακρύνει το κοινό από την παραδοσιακή καλωδιακή τηλεόραση.

Για να υποστηρίξει την εξαγορά, το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF) συμφώνησε να παράσχει περίπου 10 δισ. δολάρια, ανέφερε η WSJ επικαλούμενη πηγές.

Άλλοι υποψήφιοι επενδυτές πιθανότατα περιλαμβάνουν την Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ και την L'imad Holding του Άμπου Ντάμπι, ανέφερε η WSJ.

Οι επενδυτές από τις χώρες του Κόλπου δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στη νέα οντότητα Paramount-Warner.

Τα στελέχη της Paramount δεν αναμένουν η εμπλοκή των κεφαλαίων να προκαλέσει επανεξέταση από την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις ΗΠΑ ή την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, ανέφερε η WSJ.