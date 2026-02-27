Στα χέρια της Paramount η Warner Bros - Έκλεισε το giga deal των 110 δισ. δολαρίων

Ο Ντέιβιντ Έλισον τελικά πήρε αυτό που ήθελε, αλλά το έπαθλό του δεν ήταν φθηνό.

Υπέγραψε την εξαγορά της από την Paramount Skydance έναντι 110 δισ. δολαρίων η Warner Bros σύμφωνα με ηχητικό απόσπασμα που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, όπως είχε αναφερθεί από νωρίτερα. Το τίμημα περιλαμβάνει περίπου 29 δισ. δολάρια χρέους, ενώ όπως ανέφερε ο επικεφαλής εσόδων και στρατηγικής της Warner, Μπρους Κάμπελ, η Netflix είχε το δικαίωμα να ισοφαρίσει το deal, αλλά επέλεξε να μην το πράξει, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστική συμφωνία με την Paramount Skydance.

Η συμφωνία ένα από τα ισχυρότερα κινηματογραφικά στούντιο παγκοσμίως καθώς η Paramount αποκτά πρόσβαση σε δημοφιλή franchises της Warner, όπως τα «Fantastic Beasts» και «The Matrix», ενώ ενισχύει και τη θέση της στο streaming μέσω πιθανής συνένωσης των HBO Max και Paramount+. Η Paramount, υπό τον Ντέιβιντ Έλισον –γιο του ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον– βελτίωσε την προσφορά της στα 31 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 27,75 δολ. της Netflix, αυξάνοντας παράλληλα το termination fee στα 7 δισ. δολάρια.

Ο Ντέιβιντ Έλισον τελικά πήρε αυτό που ήθελε, αλλά το έπαθλό του δεν ήταν φθηνό. Η επιθυμία του για την Warner Bros. Discovery σχεδόν ματαιώθηκε από έναν ισχυρό αντίπαλο, την Netflix, η οποία τελικά ανάγκασε την Paramount Skydance να πληρώσει τουλάχιστον 31 δισ. δολάρια περισσότερα από όσα σχεδίαζε για το θρυλικό στούντιο του Χόλιγουντ σύμφωνα με το Bloomberg.

Η εκπληκτική τιμή, που αντιπροσωπεύει μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον κλάδο των ΜΜΕ την τελευταία δεκαετία, ανήλθε σε 31 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ή 111 δισεκατομμύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένου του χρέους, και ήταν αρκετά υψηλή προκειμένου τελικά το Netflix να αποφασίσει να αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων αντί να αυξήσει την προσφορά του στα 27,75 δολάρια. Ο Ντέιβιντ Έλισον έπρεπε να προσθέσει και άλλο δέλεαρ για να κλειδώσει την συμφωνία.

Εξασφάλιση πρόσθετης υποστήριξης από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα του, Λάρι, που ανήκει στους πέντε πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, ανάληψη χρέους 57,5 ​​δισ. δολαρίων να πληρώσει το τέλος των 2,8 δισ. δολαρίων στο Netflix. «Συνεργαστήκαμε με τέσσερις πλειοδότες, κάτι που οδήγησε σε οκτώ αυξήσεις τιμών και μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει αύξηση αξίας 63% σε σύγκριση με την πρώτη προσφορά, δίνοντας σημαντική αξία στους μετόχους μας» ανέφερε ο CEO της Warner Bros., Ντέιβιντ Ζάσλαβ.

Ορισμένοι αναλυτές πίστευαν ότι η Paramount θα έπρεπε να αυξήσει την προσφορά της έως και 32 δολάρια ανά μετοχή για να κερδίσει, αφού η Warner Bros. υπέγραψε συμφωνία με το Netflix και η προσφορά ήταν ανώτερη. «Αν με ρωτούσατε στην αρχή αυτής της διαδικασίας, πρόκειται αυτή η εταιρεία να πουλήσει για 30 δολάρια; Θα έλεγα: "Απολύτως"», τόνισε ο Ντάγκλας Άρθουρ, αναλυτής της Huber Research Partners.

Όπως αναφέρεται σε επίμαχο δημοσίευμα σχολιάζοντας το deal, η πρόταση της Paramount αποτιμά την Warner Bros. σε 12,5 φορές επί των μελλοντικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, σε σύγκριση με την αγορά της 21st Century Fox από την Walt Disney το 2019 σε περίπου 14,5 φορές, σύμφωνα με την αναλύτρια του Bloomberg Intelligence, Γκίθα Ρανγκανέιθαν.