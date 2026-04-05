Foxconn: Αύξηση εσόδων 29,7% το πρώτο τρίμηνο του έτους

Ώθηση στα έσοδα έδωσε η ισχυρή ζήτηση που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Foxconn της Ταϊβάν, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών κατ’ ανάθεση στον κόσμο και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής διακομιστών της Nvidia, ανακοίνωσε την Κυριακή αύξηση 29,7% στα έσοδα του πρώτου τριμήνου σε ετήσια βάση, ενισχυμένη από τη ισχυρή ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το Reuters, τα έσοδα για το τρίμηνο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο ανήλθαν σε 2,13 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν (66,60 δισ. δολάρια), σύμφωνα με ανακοίνωση της Foxconn, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για 2,148 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν.

