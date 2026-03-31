Ισραήλ: Απειλείται με αποκλεισμό από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά την έγκριση νόμου για τη θανατική ποινή

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, όργανο εποπτείας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην ήπειρο, έχει μια Συνέλευση 612 βουλευτών από τα 46 κράτη μέλη του, καθώς και τρία κράτη παρατηρητές: τον Καναδά, το Ισραήλ και το Μεξικό.

Η έγκριση χθες από το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενός αμφιλεγόμενου νόμου με τον οποίο η θανατική ποινή καθίσταται ο κανόνας για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το καθεστώς παρατηρητή του Ισραήλ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), προειδοποίησε σήμερα η πρόεδρος της Συνέλευσης.

Ωστόσο, σε ανακοίνωσή της, η Πέτρα Μπάιρ, πρόεδρος της PACE, δήλωσε πως η έγκριση του εν λόγω νόμου από την Κνεσέτ «θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το καθεστώς παρατηρητή του Ισραήλ» στην PACE.

Αυτή η ψηφοφορία «αποστασιοποιεί το Ισραήλ από τις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο απορρίπτει τη θανατική ποινή παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», τόνισε η Μπάιρ.

«Ελπίζω ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ θα απορρίψει αυτόν τον νόμο», πρόσθεσε, τονίζοντας παράλληλα ότι το ζήτημα είναι πολύ πιθανό να συζητηθεί σε μια σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου στο Στρασβούργο, αφιερωμένη στην κατάργηση της θανατικής ποινής.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Αλέν Μπερσέ είχε ήδη καταδικάσει χθες την έγκριση του ισραηλινού νόμου μιλώντας για «σοβαρή οπισθοδρόμηση».

Χθες η Κνεσέτ (ισραηλινή Βουλή) αποφάσισε να καταστήσει τον θάνατο δι΄απαγχονισμού προεπιλεγμένη ποινή για τους Παλαιστινίους που καταδικάζονται σε στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, υλοποιώντας σχετική υπόσχεση των ακροδεξιών συμμάχων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η απόφαση του Ισραήλ να εγκρίνει τον νόμο αυτό είναι «πολύ ανησυχητική», και αποτελεί «ένα σαφές βήμα προς τα πίσω» όσον αφορά τη δέσμευσή του στις δημοκρατικές αρχές.

Σάντσεθ: «Ένα βήμα προς το απαρτχάιντ»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε σήμερα ως ένα «βήμα προς το απαρτχάιντ» την έγκριση χθες από το ισραηλινό κοινοβούλιο ενός νόμου με τον οποίο η θανατική ποινή καθίσταται ο κανόνας για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις.

«Αυτό είναι ένα ασύμμετρο μέτρο που δεν θα ισχύει για Ισραηλινούς που διαπράττουν τα ίδια εγκλήματα. Ίδιο έγκλημα, διαφορετική τιμωρία. Είναι ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ. Ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός», έγραψε με ανάρτηση στο Χ ο Σάντσεθ, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των Παλαιστινίων μεταξύ των δυτικών ηγετών.

Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης κατά της ισραηλινής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του πολέμου της Λωρίδας της Γάζας το 2023-25, τον οποίο η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε γενοκτονία. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει σε πολλές περιπτώσεις τη στάση της Ισπανίας αντισημιτική.

Το ρήγμα επιδεινώθηκε αυτόν τον μήνα μετά την αντίθεση της Ισπανίας στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, οδηγώντας τη Μαδρίτη να αποσύρει οριστικά τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ στις 11 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ