Ο χειρότερος μήνας για τις ευρωαγορές από το 2022

Παρά την ήπια ανάκαμψη που σημείωσε, ο Stoxx 600 έκλεισε τον Μάρτιο με μηνιαία πτώση 7,99%, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μηνιαία απώλειά του από τα μέσα του 2022.

Ενισχυμένες έκλεισαν σήμερα οι ευρωαγορές, αλλά η άνοδος κατάφερε να αμβλύνει ελάχιστα τη χειρότερη μηνιαία απόδοση εδώ και έξι χρόνια, καθώς η αβεβαιότητα που περιβάλλει τον πόλεμο στο Ιράν προκαλεί αγωνία στα χρηματιστήρια.

Όσον αφορά τις συναλλαγές της Τρίτης, ο Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,43% στις 583,21 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύθηκε 1,1% στις 44.309 μονάδες, ο βρετανικός FTSE σημείωσε άνοδο 0,48% στις 10.176 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με +0,57% στις 7.816 μονάδες. Ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη είχε επίσης ανοδική πορεία κατά 0,31% στις 22.633 μονάδες, όπως και ο ισπανικός IBEX κατά 0,47% στις 17.049 μονάδες.

Στα μάκροτ ης ημέρας, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιτάχυνε στο 2,5% τον Μάρτιο (από 1,9% τον Φεβρουάριο) λόγω του ράλι των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, επιδεινώνοντας το δίλημμα στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής για τα επιτόκια, καθώς η ακριβή ενέργεια αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη, αλλά κινδυνεύει επίσης να δημιουργήσει μια αυτοτροφοδοτούμενη πληθωριστική λαίλαπα (σε υψηλό άνω του 1 έτους στη Γερμανία, ράλι 19 μηνών στη Γαλλία, άλμα 3,3% στην Ισπανία).

Το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε σήμερα μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους συνεργάτες του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει την στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά. Οι ευρωπαϊκές μετοχές μπήκαν στον Μάρτιο κοντά σε ιστορικά υψηλά, αλλά επιδόθηκαν σε sell off λόγω Ιράν με βαρίδι την αύξηση των τιμών του πετρελαίου με ταυτόχρονη επιβάρυνση των προσδοκιών για ανάπτυξη και πληθωρισμό. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επεσήμανε ότι οι στόχοι της Ουάσινγκτον στο Ιράν θα χρειαστούν «εβδομάδες, όχι μήνες» για να επιτευχθούν. Οι βασικοί στόχοι της αμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν, εντάσσονται σε ένα σαφώς καθορισμένο στρατιωτικό πλαίσιο ενώ προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα είναι αντιμέτωπη με «σοβαρές συνέπειες» αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά μετά το τέλος του πολέμου.

Στα επιχειρηματικά νέα της ημέρας, η μετοχή της Unilever έκλεισε με «βουτιά» 7,28%, μετά την ανακοίνωση ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για να συγχωνεύσει τις επιχειρήσεις τροφίμων με την εταιρεία μπαχαρικών McCormick, κάτι που θα απέφερε στον γίγαντα των καταναλωτών αγαθών περίπου 15,7 δισ. δολάρια σε μετρητά ενώ θα δημιουργήσει έναν κολοσσό με συνδυασμένη δύναμη πυρός 60 δισ. δολαρίων.

Στο μεταξύ, η Novo Nordisk ανακοίνωσε την έναρξη ενός πολύμηνου προγράμματος συνδρομής για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας Wegovy. Η εταιρεία ανέφερε ότι η κίνηση αυτή θα διασφαλίσει ότι οι ασθενείς που πληρώνουν μετρητοίς θα έχουν χαμηλότερες και «προβλέψιμες» μηνιαίες τιμές. Οι επιλέξιμοι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν μεταξύ συνδρομών διάρκειας τριών, έξι ή 12 μηνών για την ενέσιμη μορφή Wegovy ή για τις δύο υψηλότερες δόσεις του νέου χαπιού που κυκλοφόρησε πρόσφατα με την ίδια εμπορική ονομασία. Η μείωση των τιμών έρχεται καθώς η δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της απέναντι στην ανταγωνίστρια, Eli Lilly.