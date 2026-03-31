Η Λαγκάρντ αμφισβήτησε ευθέως τον Μπέσεντ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ χρησιμοποίησε τη σύνοδο της G7 για να αμφισβητήσει ευθέως την αισιοδοξία της αμερικανικής πλευράς σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων που επικαλείται το Bloomberg, η Λαγκάρντ εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό απέναντι στις εκτιμήσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι το σοκ στις αγορές θα είναι προσωρινό.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν κεντρικοί τραπεζίτες, υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι επιπτώσεις από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή -συμπεριλαμβανομένης της de facto διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ- θα είναι παροδικές. Τόνισε ότι η αγορά πετρελαίου παραμένει επαρκώς τροφοδοτούμενη και ότι οι ενεργειακές ροές θα αποκατασταθούν με την πάροδο του χρόνου.

Ωστόσο, η Λαγκάρντ αντέτεινε ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή και με μακροπρόθεσμες συνέπειες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επικεφαλής της ΕΚΤ επισήμανε ότι οι ζημιές σε κρίσιμες υποδομές -από την εξόρυξη έως τη διύλιση και τη διανομή ενέργειας- είναι ήδη εκτεταμένες και δεν μπορούν να αποκατασταθούν γρήγορα. Η ίδια προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει τις αυξανόμενες διατλαντικές εντάσεις. Η Ευρώπη είναι σαφώς πιο εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κρίσης, λόγω της εξάρτησής της από τις εισαγωγές ενέργειας και της ευαισθησίας της σε διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που διαθέτουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια, οι ευρωπαϊκές οικονομίες υφίστανται πιο άμεσες πιέσεις από την άνοδο των τιμών.

Τα πρώτα σημάδια αυτής της πίεσης είναι ήδη ορατά. Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κατέγραψε τη μεγαλύτερη επιτάχυνση από το 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε ενεργειακό σοκ. Παράλληλα, κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ευρωζώνη αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους, εκφράζοντας φόβους ότι η αναμενόμενη ανάκαμψη μπορεί να εκτροχιαστεί και να μετατραπεί σε ύφεση.

Η Λαγκάρντ έχει ήδη προειδοποιήσει δημοσίως για το μέγεθος του κινδύνου. Στο δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ, το οποίο βασίζεται σε παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά ενέργειας έως τα τέλη του 2026, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να φτάσει έως και το 6,3%. Όπως δήλωσε πρόσφατα, «αντιμετωπίζουμε ένα πραγματικό σοκ, πιθανώς πέρα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή».

Η διαφωνία με τον Μπέσεντ δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Νωρίτερα φέτος, η Λαγκάρντ είχε αποχωρήσει από ομιλία Αμερικανού αξιωματούχου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, διαμαρτυρόμενη για την έντονα επικριτική στάση απέναντι στην Ευρώπη.