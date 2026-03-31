Ο Fourlis μπαίνει στον κλάδο των φαρμακείων μέσω Holland & Barrett

Δυναμική είσοδο στην αγορά των φαρμακείων πραγματοποιεί ο όμιλος Fourlis, μετά από συμφωνία με την Golden Age Capital. Κατά τις πληροφορίες, ο όμιλος Fourlis προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία με τη Golden Age Capital, η οποία προβλέπει την εισφορά της δραστηριότητας που αναπτύσσει μέσω της Holland & Barrett στην εταιρεία που η Golden Age Capital αναπτύσσει ήδη δίκτυο φαρμακείων, μετά και την εξαγορά της Dr Pharmacy.

Η αλλαγή πλεύσης του ομίλου Fourlis για την ανάπτυξη της Holland & Barrett που σήμερα λειτουργεί 10 καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων τέσσερα είναι shop-in-shop, ουσιαστικά τον καθιστά μέτοχο σε ένα νέο εγχείρημα με μεγάλη δυναμική ανάπτυξης, καθώς η αγορά των φαρμακείων πλέον εξελίσσεται.

Να σημειωθεί εδώ ότι η εν λόγω συμφωνία φερει τις ευλογίες της μητρικής εταιρείας της Holland & Barrett στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη μεταβίβαση του master franchise, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.