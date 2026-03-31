Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ο Fourlis μπαίνει στον κλάδο των φαρμακείων μέσω Holland & Barrett

Μαρίνα Φούντα
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δυναμική είσοδο στην αγορά των φαρμακείων πραγματοποιεί ο όμιλος Fourlis, μετά από συμφωνία με την Golden Age Capital. Κατά τις πληροφορίες, ο όμιλος Fourlis προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία με τη Golden Age Capital, η οποία προβλέπει την εισφορά της δραστηριότητας που αναπτύσσει μέσω της Holland & Barrett στην εταιρεία που η Golden Age Capital αναπτύσσει ήδη δίκτυο φαρμακείων, μετά και την εξαγορά της Dr Pharmacy.

Η αλλαγή πλεύσης του ομίλου Fourlis για την ανάπτυξη της Holland & Barrett που σήμερα λειτουργεί 10 καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων τέσσερα είναι shop-in-shop, ουσιαστικά τον καθιστά μέτοχο σε ένα νέο εγχείρημα με μεγάλη δυναμική ανάπτυξης, καθώς η αγορά των φαρμακείων πλέον εξελίσσεται.

Να σημειωθεί εδώ ότι η εν λόγω συμφωνία φερει τις ευλογίες της μητρικής εταιρείας της Holland & Barrett στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη μεταβίβαση του master franchise, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Fourlis
Holland & Barrett
