Enterprise Greece: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας αγοράς μαρμάρου

Η Enterprise Greece ενισχύει τη διεθνή εικόνα των ελληνικών μαρμάρων στην έκθεση Xiamen Stone Fair 2026 στην Κίνα.

Δυναμική ήταν η παρουσία του ελληνικού μαρμάρου στην Xiamen Stone Fair 2026, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις για τα φυσικά πετρώματα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 19 Μαρτίου 2026 στο Xiamen International Conference and Exhibition Center, στην πόλη Xiamen, στην Κίνα, αναφέρει η Enterprise Greece σε σχετική ανακοίνωση.

Η φετινή διοργάνωση, τονίζει, επιβεβαίωσε τον παγκόσμιο χαρακτήρα της έκθεσης, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 40 χώρες και πάνω από 154.000 επισκέπτες από 120 χώρες, μεταξύ των οποίων επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, προμηθευτές και διεθνείς αγοραστές. Σε εκθεσιακούς χώρους συνολικής επιφάνειας 191.000 τμ, παρουσιάστηκαν οι τελευταίες τάσεις και καινοτομίες στη βιομηχανία του μαρμάρου και της φυσικής πέτρας.

Η Enterprise Greece υποστήριξε για τρίτη συνεχή χρονιά, την ελληνική συμμετοχή, ενισχύοντας την προβολή του κλάδου με την καμπάνια «Greek Marble | Then. Now. Forever.», η οποία αναπτύχθηκε στο κεντρικό Hall της έκθεσης. Τα ελληνικά περίπτερα έγιναν πόλος έλξης των επαγγελματιών της διεθνούς αγοράς. Η παρουσία της χώρας μας στη διοργάνωση ενίσχυσε περαιτέρω τη διεθνή εικόνα του ελληνικού μαρμάρου, αναδεικνύοντας τη σταθερή του θέση στις αγορές του εξωτερικού και τη δυναμική του σε απαιτητικές αγορές όπως η ασιατική.

Συνολικά, οι ελληνικές επιχειρήσεις κάλυψαν εκθεσιακή επιφάνεια 810 τμ, παρουσιάζοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Στην εθνική συμμετοχή έλαβαν μέρος οι εταιρείες: DANAE LTD, MOSCHOU S.A. Marmi Graniti, M.V.M. GALANIS P.C., F.H.L. I. KIRIAKIDIS MARBLES - GRANITES S.A., IKTINOS HELLAS S.A., PAVLIDIS S.A., NORDIA MARBLE S.A., AGHIA MARINA MARBLE LTD - DIMITRIOS PERRAKIS.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η ισχυρή ελληνική παρουσία στη Xiamen Stone Fair 2026 επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση που απολαμβάνει το ελληνικό μάρμαρο. Η συντονισμένη προβολή και η υψηλή ποιότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και δημιουργούν νέες προοπτικές σε αγορές υψηλής ζήτησης. Η Enterprise Greece παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, με έμφαση σε δυναμικούς κλάδους όπως αυτός του μαρμάρου και των φυσικών πετρωμάτων».