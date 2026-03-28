Nestlé: Δώδεκα τόνοι σοκολατών KitKat εξαφανίστηκαν κάπου στην Ευρώπη

Οι δράστες έκλεψαν το φορτηγό που μετέφερε 413.793 μπάρες σοκολάτας. Είχε ξεκινήσει απ' την κεντρική Ιταλία. Δεν έγινε γνωστό που έγινε η κλοπή.

Δώδεκα τόνοι σοκολατών KitKat εξαφανίστηκαν στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα αφού κλέφτες απέσπασαν το φορτηγό που τις μετέφερε, ανακοίνωσε το Σάββατο η ελβετική εταιρεία τροφίμων Nestlé.

Η KitKat, που παράγεται από τη Nestlé, ανέφερε ότι το φορτηγό που μετέφερε 413.793 μπάρες από τη νέα σειρά της ξεκίνησε από την κεντρική Ιταλία για να διανείμει τη σοκολάτα σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προγραμματισμένο τελικό προορισμό του στην Πολωνία.

Το όχημα και τα εμπορεύματα παραμένουν αγνοούμενα. Η Nestlé δεν αποκάλυψε πού ακριβώς χάθηκε το φορτηγό.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η KitKat ανέφερε ότι οι χαμένες μπάρες μπορούν να εντοπιστούν μέσω ενός μοναδικού κωδικού παρτίδας. Οποιοσδήποτε σαρώσει τους κωδικούς παρτίδας της κλεμμένης σοκολάτας θα λάβει οδηγίες για το πώς να επικοινωνήσει με την KitKat.

«Παρότι εκτιμούμε το εξαιρετικό γούστο των εγκληματιών, παραμένει γεγονός ότι η κλοπή φορτίου αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους», δήλωσε η KitKat.

