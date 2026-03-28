Βανς: Ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να συνεχίσει την επιχείρηση κατά του Ιράν για λίγο ακόμη

Στόχος, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, το Ιράν να καταστεί ανενεργό «για πάρα, πάρα πολύ καιρό».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει τους περισσότερους ή όλους τους στρατιωτικούς τους στόχους στο Ιράν και ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να συνεχίσει την επιχείρηση για λίγο ακόμη.

Μιλώντας σε ένα podcast με τον συντηρητικό σχολιαστή Μπένι Τζόνσον, ο Βανς δήλωσε: «θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει βάσιμα ότι έχουμε επιτύχει όλους τους στρατιωτικούς μας στόχους», προσθέτοντας ότι η εκστρατεία θα συνεχιστεί για λίγο ακόμη ώστε να διασφαλιστούν διαρκή αποτελέσματα.

«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει για λίγο ακόμη, ώστε να διασφαλίσει ότι όταν αποχωρήσουμε, δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε αυτό για πάρα, πάρα πολύ καιρό», ανέφερε ο Βανς.

Πρόσθεσε ότι ο στόχος ήταν να αποδυναμωθούν οι δυνατότητες του Ιράν και να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, περιγράφοντάς το ως μια προσπάθεια «να τους καταστήσουμε ανενεργούς για πάρα, πάρα πολύ καιρό».

Ο Βανς τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να έχει παρατεταμένη παρουσία στο Ιράν.

«Δεν μας ενδιαφέρει να βρισκόμαστε στο Ιράν σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια», είπε. «Ασχολούμαστε με τις υποθέσεις μας. Θα αποχωρήσουμε σύντομα από εκεί».

Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση των τιμών της βενζίνης, λέγοντας ότι ανέβηκαν λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αλλά πιθανότατα θα μειωθούν ξανά.

«Οι τιμές της βενζίνης σίγουρα έχουν ανέβει λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, αλλά θα ξαναπέσουν», είπε, χαρακτηρίζοντάς το «μια πάρα, πάρα πολύ προσωρινή αντίδραση σε αυτό που τελικά θα είναι μια βραχυπρόθεσμη σύγκρουση».