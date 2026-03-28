Ζελένσκι: Ουκρανία και ΗΑΕ συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, τον σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν.

Η Ουκρανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στο πλαίσιο πληγμάτων ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην περιοχή, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, τον σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, και ότι οι δύο ηγέτες "συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Οι ομάδες μας θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες".

"Για όλα τα φυσιολογικά κράτη, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η προστασία ζωών απέναντι στις σημερινές απειλές. Η Ουκρανία διαθέτει σχετική τεχνογνωσία στον τομέα αυτόν", πρόσθεσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

