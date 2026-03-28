ΗΠΑ: Εκτόξευση των τιμών στα Airbnb λόγω του Παγκόσμιου Κυπέλλου

Οι πολιτείες που φιλοξενούν αγώνες - και όχι μόνο αυτές- βρίσκονται στο επίκεντρο τεράστιας ζήτησης κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, στέλνοντας τις τιμές σε δυσθεώρητα ύψη.

Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι από το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο αναμένεται να είναι όσοι μπορούν να εκμισθώσουν τα ακίνητά τους, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή των πολιτειών που θα γίνουν αγώνες, αναφέρει το Bloomberg.

Ο Μπόμπι Ρουφαέαλ, που διαχειρίζεται περισσότερα από δώδεκα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Νιου Τζέρσεϊ, δήλωσε ότι μια πολυτελής ενοικίαση στην πολιτεία θα μπορούσε να αποφέρει έως και 240.000 δολάρια μεταξύ 11 Ιουνίου και 19 Ιουλίου, όταν διεξάγεται το τουρνουά. Ανέφερε ότι τριπλασιάζει τις τιμές για τα ακίνητά του ενόψει της εισροής φιλάθλων για τους αγώνες και δέχεται κλήσεις από ιδιοκτήτες που θέλουν να εκμεταλλευτούν τη ζήτηση.

«Μου λένε: κοίτα, θα το κανονίσω. Θα πάω να μείνω με συγγενείς για έναν μήνα ή για λίγες εβδομάδες, μόνο και μόνο για να μπορέσω να εκμεταλλευτώ αυτά τα έσοδα», είπε ο Ρουφαέαλ, ιδρυτής της Settled In Property Management.

Ήδη οι καταχωρίσεις δείχνουν σημαντική αύξηση των τιμών. Ένα ακίνητο της Airbnb με έξι υπνοδωμάτια στο Πρίνστον του Νιου Τζέρσεϊ προσφέρεται περίπου στα 6.000 δολάρια τη βραδιά κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, περίπου 140% υψηλότερα από την τιμή του πριν από έναν χρόνο. Αυτό συμβαίνει παρόλο που απέχει περισσότερο από μία ώρα οδικώς από τους αγώνες που θα διεξαχθούν στο στάδιο MetLife.

Ο πυρετός αυτός αναδιαμορφώνει την αγορά καταλυμάτων στις πόλεις των ΗΠΑ που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι οποίες αναμένουν εκατομμύρια επισκέπτες κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Αγώνες θα διεξαχθούν επίσης στο Μεξικό και τον Καναδά.

Για όσους νοικιάζουν τα σπίτια τους, αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα προσοδοφόρο - ειδικά καθώς η Airbnb έχει προσφέρει έως και 750 δολάρια σε μετρητά σε νέους χρήστες ως κίνητρο για νέες καταχωρίσεις. Για τους ταξιδιώτες, το κόστος συμμετοχής αυξάνεται, καθώς εκτοξεύονται οι τιμές για εισιτήρια, ξενοδοχεία και πτήσεις. Η τουριστική έκρηξη αναμένεται να αυξήσει τις τιμές των ξενοδοχείων στις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες κατά μέσο όρο έως και 300% γύρω από τις εναρκτήριες αναμετρήσεις, σύμφωνα με τους New York Times.

Αυτά τα έξοδα οδηγούν τον Μεχντί Σαλέμ, ιδρυτή της γαλλικής λέσχης φιλάθλων ποδοσφαίρου Les Baroudeurs du Sport, να αναζητά τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων, καθώς οργανώνει τη διαμονή για 80 μέλη του που θέλουν να δουν τη Γαλλία να αγωνίζεται στο MetLife.

Στοιβάζει οκτώ άτομα σε ένα δωμάτιο που προορίζεται για τέσσερα και είχε κλείσει ξενοδοχεία στο Μανχάταν περισσότερο από έναν χρόνο πριν από τους αγώνες, όταν οι τιμές ήταν χαμηλότερες. Τώρα εξετάζει χώρους στα εξωτερικά διαμερίσματα της Νέας Υόρκης, όπως το Μπρονξ και το Κουίνς, καθώς και καταλύματα Airbnb σε λιγότερο δημοφιλείς περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ. «Ορισμένες τιμές είναι εντελώς παράλογες», δήλωσε ο Σαλέμ.

Το Μοντκλέρ του Νιου Τζέρσεϊ, ένα εύπορο προάστιο, κατέγραψε αύξηση 169% στην πληρότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατά τη φάση των ομίλων σε σύγκριση με τις ίδιες ημερομηνίες πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία έως τις 26 Μαρτίου από την πλατφόρμα αναλύσεων AirDNA, η οποία παρακολουθεί τη ζήτηση, τις τιμές και την πληρότητα ενοικιάσεων στις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες. Οι κοντινές πόλεις Κλίφτον, Νιούαρκ, Πάτερσον και Τζέρσεϊ Σίτι έχουν επίσης καταγράψει αυξήσεις, όπως δείχνουν τα δεδομένα.

Ο Τζέιμι Λέιν, επικεφαλής οικονομολόγος της AirDNA, δήλωσε ότι όσο πλησιάζουν οι αγώνες, οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν.

«Όταν ξεκινούν οι κρατήσεις, οι άνθρωποι συνήθως δεν κλείνουν τα ακίνητα που έχουν πολύ υψηλές τιμές», είπε. «Άλλα ακίνητα με πιο λογικές τιμές κλείνονται και στη συνέχεια βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ των διαθέσιμων τιμών και των τιμών κράτησης να αρχίζει να συγκλίνει.»

Η παρακολούθηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι δαπανηρή για κάθε θεατή, ιδιαίτερα για όσους ταξιδεύουν από το εξωτερικό. Οι τιμές των εισιτηρίων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, εν μέρει λόγω της στρατηγικής δυναμικής τιμολόγησης της FIFA, η οποία αυξάνει τις τιμές ανάλογα με τη ζήτηση. Αρχικά, τα εισιτήρια ξεκινούσαν από τα 60 δολάρια και μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 6.730 δολάρια - αν και αυτά αυξήθηκαν σε επόμενες παρτίδες. Τα ποσά είναι ακόμη υψηλότερα στη δευτερογενή αγορά, με τα εισιτήρια για τον πολυπόθητο τελικό της 19ης Ιουλίου να ξεκινούν περίπου από τα 8.000 δολάρια και να ξεπερνούν τα 50.000 δολάρια, σύμφωνα με καταχωρίσεις στην πλατφόρμα μεταπώλησης StubHub.

Ο Σαλέμ, ο Γάλλος διοργανωτής, δήλωσε ότι πολλά από τα μέλη του παραμένουν στο σπίτι λόγω του υψηλού κόστους. «Σε γενικές γραμμές, ο κόσμος παραπονιέται για τις τιμές και χάσαμε πολλούς, πολλούς καλούς υποστηρικτές και φίλους του ποδοσφαίρου που δεν έρχονται λόγω των τιμών», είπε.

Ορισμένοι φίλαθλοι στρέφονται εκτός των μεγάλων κέντρων, προς μικρότερες πόλεις-διοργανώτριες που μπορεί να είναι πιο προσιτές οικονομικά. Δεδομένα από την Expedia Group Inc. δείχνουν ότι οι αναζητήσεις αυξάνονται πιο έντονα σε δευτερεύουσες αγορές, όπως το Κάνσας Σίτι, το Ντάλας και το Χιούστον. Οι τιμές διαμονής εκτός των ΗΠΑ, στον Καναδά και το Μεξικό, παραμένουν οι πιο προσιτές.

«Αν στραφείτε σε μικρότερες πόλεις, μπορείτε να βρείτε καταλύματα που είναι πιο εύκολα προσβάσιμα», δήλωσε ο Μάικλ Σάιλερ, καθηγητής ακινήτων και χρηματοοικονομικών στο College of William & Mary.

Αξιωματούχοι του τουρισμού στο Χιούστον του Τέξας αναφέρουν ότι ο ρυθμός κρατήσεων ξενοδοχείων για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι ήδη υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα σε βασικές περιοχές της αγοράς. Στο Ντάλας - που φιλοξενεί περισσότερους αγώνες από οποιαδήποτε άλλη πόλη των ΗΠΑ - οι αναζητήσεις για επιλογές διαμονής έχουν αυξηθεί κατά 230% σε σχέση με το περασμένο καλοκαίρι, σύμφωνα με στοιχεία της Expedia από τον Ιανουάριο.

«Το Ντάλας δεν είναι άγνωστο σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, αλλά αυτό δεν είναι απλώς ένα ακόμη μεγάλο event», δήλωσε ο Ζέιν Χάρινγκτον, εκπρόσωπος του γραφείου τουρισμού της πόλης. «Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε ζήσει μέχρι τώρα».

Ο Μάικλ Ντε Μίκο κέρδισε εισιτήρια για έναν αγώνα στο στάδιο Gillette στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης μέσω του εργοδότη του, της Frito-Lay Inc. Σκοπεύει να οδηγήσει περίπου εννέα ώρες από το σπίτι του κοντά στο Πίτσμπεργκ και έχει ήδη αποκλείσει τα ξενοδοχεία ως υπερβολικά ακριβά. Αντ’ αυτού, εξέτασε ενοικιάσεις μέσω Airbnb και Vrbo Holdings Inc. στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, αφού είδε μια καταχώριση κοντά στο στάδιο που ξεπερνούσε τον προϋπολογισμό του.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω χίλια δολάρια τη βραδιά», είπε.

Ο επενδυτής ακινήτων Τζεφ Κόλεραν βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά, καταχωρώντας το σπίτι του στο Φόξμπορο για περισσότερα από 2.000 δολάρια τη νύχτα. Όπως είπε, ελπίζει να χρησιμοποιήσει τα κέρδη για να ενισχύσει τις επενδύσεις του και να αποπληρώσει μέρος των χρεών του.

«Θα απογοητευτώ πολύ αν όλη αυτή η περίοδος από τα μέσα Ιουνίου έως τον Ιούλιο δεν κλείσει πλήρως», δήλωσε ο Κόλεραν. «Σε ένα τυπικό καλοκαίρι βγάζουμε 50.000 έως 60.000 δολάρια. Οπότε περιμένω ένα καλοκαίρι με εξαψήφια έσοδα.»