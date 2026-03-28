Ιράν: Διακοπή της παραγωγής χάλυβα της Khuzestan Steel Company μετά από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα

Η παραγωγή σε μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα στο Ιράν διεκόπη ύστερα από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, μετέδωσαν σήμερα μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Khuzestan Steel Company, εταιρεία που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Ιράν, την οποία επικαλέστηκε η ιρανική εφημερίδα Shargh, "οι αλυσίδες παραγωγής του εργοστασίου σταμάτησαν" αφού πολλές μονάδες και εγκαταστάσεις σιδηρουργίας επλήγησαν χθες, Παρασκευή, στη διάρκεια πληγμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ