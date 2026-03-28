Τραμπ και πετρέλαιο: Όταν οι αγορές «χορεύουν» στα λόγια του

Μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τι καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αλλά, όπως αναφέρει το BBC, είναι σαφές ότι έχει το βλέμμα του στις αγορές πετρελαίου. Μια λέξη - ή μια ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα - από τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με τα σχέδιά του συνήθιζε να προκαλεί μεγάλες κινήσεις στις τιμές, καθώς οι επενδυτές επωφελούνταν από ενδείξεις ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να κλιμακωθεί ή να λήξει.

Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες, οι έμποροι φαίνεται να γίνονται πιο σκεπτικοί ως προς την αξία των σχολίων του.

Το πετρέλαιο διαπραγματευόταν περίπου στα 72 δολάρια το βαρέλι πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις στο Ιράν.

Την περασμένη εβδομάδα έφτασε σε υψηλό τα 118 δολάρια το βαρέλι στις 19 Μαρτίου και μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής βρισκόταν λίγο κάτω από τα 112 - σημαντικά υψηλότερα από την τιμή πριν τον πόλεμο.

Ο Jonathan Raymond, διαχειριστής επενδύσεων στην Quilter Cheviot, αναφέρει ότι οι τιμές της ενέργειας έχουν γίνει δείκτης για ευρύτερους γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους, αυξάνοντας ξαφνικά όταν η γλώσσα του Τραμπ γίνεται επιθετική και μειώνοντας όταν η ρητορική του ηρεμεί.

Αναφέρει ότι οι αγορές είναι δικαιολογημένα ευαίσθητες σε αυτά τα σήματα, δεδομένων των μεγάλων οικονομικών κινδύνων που συνοδεύουν την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

«Οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν την πραγματική αβεβαιότητα», λέει. «Οι αγορές μπορεί να φαίνονται νευρικές ή μπερδεμένες, αλλά στην πραγματικότητα διαχειρίζονται τον κίνδυνο γεγονότων σε πραγματικό χρόνο, με το πετρέλαιο να βρίσκεται στο επίκεντρο».

Αλλά μπορεί να είναι δύσκολο για τους επενδυτές να καταλάβουν πώς να διαπραγματευτούν, ειδικά επειδή μερικά από τα σχόλια του Τραμπ φαίνεται να στοχεύουν στο να επηρεάσουν τις τιμές του πετρελαίου, παρά να επικοινωνήσουν πολιτική, λέει ο Brian Szytel από την Bahnsen Group.

«Όπως λένε, το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια», λέει. «Υποψιάζομαι ότι μέρος της ρητορικής, τόσο γύρω από παραγωγικές συνομιλίες όσο και το αντίθετο, επικεντρώνεται καθαρά στο να κινήσει την τιμή του πετρελαίου».

Γιατί η τιμή του πετρελαίου έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι νομίζετε

Την Πέμπτη, λίγα λεπτά αφότου οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν «πολύ καλά» και ότι αναβάλλει τις στρατιωτικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν μέχρι τουλάχιστον τις 6 Απριλίου.

Παρόλα αυτά, η τιμή του πετρελαίου συνέχισε να ανεβαίνει.

Η Jane Foley, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος στη Rabobank, λέει ότι οι αντιδράσεις της αγοράς «γίνονται όλο και πιο υποτονικές» λόγω του «τεράστιου χάσματος» ανάμεσα στις διαβεβαιώσεις του Τραμπ και στην έλλειψη αναγνώρισης από την Τεχεράνη.

«Δεδομένων των συνθηκών, πολλοί επενδυτές δεν βλέπουν μια γρήγορη λήξη της σύγκρουσης και οι αγορές παραμένουν ανήσυχες».

Ο Russ Mould, διευθυντής επενδύσεων στην AJ Bell, λέει ότι οι αγορές έχουν επίσης συνηθίσει ότι ο Τραμπ «αλλάζει συχνά πορεία όταν υπάρχουν σημάδια πολιτικών ή χρηματιστηριακών ή οικονομικών προβλημάτων». «Υπάρχει ένα επίπεδο σκεπτικισμού, ή ακόμη και ξεκάθαρου κυνισμού, που εισχωρεί στα άκρα», καταλήγει ο Mould.

