Βενιζέλος: Το ΠΑΣΟΚ οφείλει έναντι της χώρας να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του

«Το μεγάλο στοίχημα είναι η σύναψη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου. Ελπίζω και εύχομαι το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκυρίας αν θέλει να συναντηθεί με την Ιστορία» τόνισε στην ομιλία του στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ο πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ «οφείλει να θέσει ως άμεσες και βασικές προγραμματικές προτεραιότητες της χώρας αυτές στις οποίες ήδη αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης» και πρόσθεσε κωδικοποιώντας αυτές τις προτεραιότητες:

-Η αναστύλωση των θεσμών.

-Η αποκατάσταση των κρατικών λειτουργιών.

-Η διασφάλιση της συνοχής της κοινωνίας, γιατί μέσα από το αίσθημα της αδικίας αναβλύζει οργή και ακατέργαστος λαϊκισμός που εμφανίζεται ως αντισυστημισμός που επιχαίρει για την απαξίωση των θεσμών.

-Η αναπτυξιακή συστράτευση και συμπερίληψη, ο σεβασμός της εργασίας, της επιχειρηματικότητας και του διανοητικού και κοινωνικού κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα.

-Η επικαιροποίηση και εξειδίκευση μιας Στρατηγικής Εθνικής ασφάλειας ευρύτατης αποδοχής και συναίνεσης που αξιολογεί όλα τα δεδομένα με ιστορικότητα και διορατικότητα χωρίς να βασίζεται ούτε στην αναβλητικότητα, ούτε στα εξαρτημένα ανακλαστικά.

Στο πλαίσιο αυτό η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος έχει νόημα όταν προηγείται ο σεβασμός του και διατηρείται η εγγύηση της αυξημένης πλειοψηφίας των 180 βουλευτών στην δεύτερη Βουλή που συντελεί την αναθεώρηση και καταστρώνει νομοτεχνικά τις διατάξεις.

«Ο ευτελισμός του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών στις υποκλοπές, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθιστά επιτακτική τη ριζική αναθεώρησή του που θα διαμορφωθεί όμως από την πλειοψηφία της επόμενης και όχι της παρούσας Βουλής» ανέφερε.

«Το ΠΑΣΟΚ οφείλει έναντι της χώρας, όντας κόμμα ευθύνης και εξουσίας, να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του, την καλύτερη δυνατή επίδοση που το καθιστά πρωταγωνιστή των εξελίξεων» τόνισε ο κ. Βενιζέλος προσθέτοντας «απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι το ΠΑΣΟΚ «οφείλει να διασφαλίσει την πολιτική και προγραμματική του αυτονομία με ενότητα, σοβαρότητα και βαρύτητα προσώπων και θέσεων».

Στην αρχή της ομιλίας του επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει συνείδηση του ιστορικού του μεγέθου που ανάγεται στη «μήτρα της δημοκρατικής παράταξης», ενώ σε ό,τι αφορά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν να έχει συνείδηση ότι «ανέλαβε δυσανάλογα μεγάλο βάρος, μόνο του στην αρχή, για τη διάσωση της χώρας».

Συμπλήρωσε, σημειώνοντας, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει επίσης να έχει συνείδηση του θεσμικού του μεγέθους ως αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως εκ τούτου να καταθέσει προγραμματική πρόταση για τη χώρα, δίνοντας λύση απέναντι στο πρόβλημα που είναι πλέον η κυβέρνηση και τα αδιέξοδά της τα οποία δεν μπορεί να καθίστανται αδιέξοδα της χώρας.

Όπως εξήγησε, «κανένας πρωθυπουργός και κανένα κόμμα δεν μπορεί να επιβαρύνει με τα προβλήματά του τη χώρα».

Αναφερόμενος στο ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων, ο κ. Βενιζέλος επισήμανε ότι διεθνώς δεν ισχύει κανένας κανόνας, ενώ όλα έχουν ρευστοποιηθεί.

«Η κρίση της δυτικής ταυτότητας είναι κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε, επίσης, ότι το γεγονός πως η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, καθώς και στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ, «δεν συνιστά πλήρη απάντηση στο ζήτημα της ασφάλειας» και ως εκ τούτου «απαιτείται εσωτερική ισχύς».

«Χρειάζεται συνεπώς διαρκής ετοιμότητα και εσωτερική ισχύς, με εθνική ενότητα, κοινωνική συνοχή, θεσμική αξιοπιστία. Αυτά δεν μπορεί δυστυχώς να τα διασφαλίσει η συγκεντρωτική και μονοπρόσωπη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που κάνει διαρκώς και σκοπίμως την επιλογή της όξυνσης, της έντασης, της σύγκρουσης. Το τελείως αντίθετο από τη φυσιολογική επιδίωξη κάθε κυβέρνησης για ήπιο κλίμα, συναίνεση, συμμετοχή της αντιπολίτευσης στην ευθύνη στρατηγικών εθνικών επιλογών» υπογράμμισε.

Κατήγγειλε τη ΝΔ ότι επί της ουσίας με την πολιτική της αυτοπροστατεύεται λόγω σκανδάλων, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «αντί να κυβερνά διαχειρίζεται υποθέσεις και αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση».

Είπε ότι 7 χρόνια μετά το 2019 ο κυβερνητικός απολογισμός περιλαμβάνει την γενίκευση κρίσης των θεσμών, ενώ από το 2021 που αναδύθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών εξελίχθηκε «σε υποκλοπή των θεσμών».

Ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε, ακόμα, στη «συγκάλυψη των Τεμπών», στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην καθολική αίσθηση διαφθοράς, στην λειτουργική αδυναμία του κράτος, στην αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας καθώς δεν αξιοποιήθηκαν αναπτυξιακά οι πόροι που εισέρρευσαν στη χώρα, στην προκλητική διόγκωση των ανισοτήτων καθώς και της αίσθησης της υποκειμενικής φτώχειας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ουραγός σε όλες τις ευρωπαϊκές κατατάξεις χωρίς ορατή προοπτική ανάκαμψης.

Επικαλούμενος, τέλος, στοιχεία του πολυετούς Προϋπολογισμού, αναφέρθηκε στην υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης και του ρυθμού επενδύσεων τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, «φοβούμαι ότι η χώρα υπνοβατεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ