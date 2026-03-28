Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Έπληξε συγκρότημα παραγωγής όπλων για το Πολεμικό Ναυτικό στο Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς στην επιχείρηση έλαβαν μέρος περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στο Ιράν την έδρα του βιομηχανικού συγκροτήματος όπου παράγονται όπλα για το Πολεμικό Ναυτικό, όπως και άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες κατασκευάζονται συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

"Τη χθεσινή νύχτα, περίπου 50 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα μεγάλης κλίμακας που είχαν στόχο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη", εκ των οποίων η έδρα του βιομηχανικού συγκροτήματος του Πολεμικού Nαυτικού και "εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διαφόρων οπλικών συστημάτων και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας", σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ισραήλ
Ιράν
