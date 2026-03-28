Ιράν: Ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε αμερικανικό πλοίο επιμελητείας στα ανοιχτά του Ομάν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν ένα αμερικανικό πλοίο επιμελητείας "σε σημαντική απόσταση" από το λιμάνι Σαλάλα, έναν από τους βασικούς λιμένες του σουλτανάτου του Ομάν.

"Ένα πλοίο επιμελητείας που υποστηρίζει τον επιθετικό αμερικανικό στρατό στοχοθετήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε σημαντική απόσταση από το λιμάνι Σαλάλα, στο Ομάν", δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, σε ανακοίνωση που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιράν
ΗΠΑ
Ομάν
