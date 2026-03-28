Γεραπετρίτης: Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Λιβύης και Ελλάδας στη συνάντηση με τον στρατάρχη Χαφτάρ

Ο ΥΠΕΞ κατά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη παραβρέθηκε και στα εγκαίνια του ελληνικού προξενείου.

Το μεταναστευτικό και το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Λιβύης και Ελλάδας με βάση το διεθνές δίκαιο, ήταν μεταξύ άλλων το αντικείμενο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον στρατάρχη Χαφτάρ και αξιωματούχους του καθεστώτος της Ανατολικής Λιβύης, σήμερα στη Βεγγάζη. Ο κ.Γεραπετρίτης βρέθηκε στη Βεγγάζη για τα εγκαίνια του ελληνικού προξενείου και σε δήλωση του μετά το πέρας της επισκέψεως και των συναντήσεων με τον Χαλίφα Χαφτάρ και τους αξιωματούχους του, εξήρε το πολύ θετικό κλίμα, το οποίο υπάρχει στις διμερείς σχέσεις.

"Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, για τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, αλλά και για το αποτύπωμα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο. Σήμερα εγκαινιάζουμε το νέο κτήριο του Γενικού Προξενείου μας στη Βεγγάζη, ένα κτήριο, το οποίο είναι πραγματικό κόσμημα για την περιοχή. Η ελληνική σημαία υψώνεται πλέον περήφανη εδώ, στο κέντρο της Βεγγάζης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτυπώνεται αυτή η σχέση και σε νέες σημαντικές υποδομές" είπε ο κ.Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας Υπ.Εξ. εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες την Ελληνική Κοινότητα της Βεγγάζης που -όπως είπε- συνέβαλε καθοριστικά στην ανοικοδόμηση αυτού του Γενικού Προξενείου.

"Εξακολουθούμε σήμερα να είμαστε η μόνη εκ των δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατηρεί Γενικό Προξενείο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στον κ. Κανάκη Μανδαλιό για την ανυπολόγιστη συνεισφορά του στην οικοδόμηση του Γενικού μας Προξενείου" είπε ο κ.Γεραπετρίτης. Αναφερόμενος στις συναντήσεις του τόνισε ότι είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους ανώτατους αξιωματούχους της ανατολικής Λιβύης, τον στρατάρχη Χαφτάρ, όπως επίσης και τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρόεδρο της Επιτροπής Δεσμευμένων Περιουσιακών Στοιχείων της Λιβύης.

Στις συναντήσεις αυτές-είπε ο κ.Γεραπετρίτης- αποτυπώθηκε το πολύ θετικό κλίμα, το οποίο υπάρχει στις διμερείς μας σχέσεις.

"Ιδιαίτερα, αποδώσαμε έμφαση στο κεφάλαιο που αφορά το διμερές εμπόριο. Σημαντικές ελληνικές επενδύσεις ήδη αναπτύσσονται στην ανατολική Λιβύη που αναδεικνύουν και την πολύ μεγάλη σημασία του εμπορίου. Η Λιβύη είναι η πιο κοντινή χώρα της Μεσογείου προς την Ελλάδα και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτύσσονται αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες" τόνισε και πρόσθεσε:

"Κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης. Υπάρχει μια καλή συνεργασία, η οποία θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο και με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και με την παροχή μέσων και υποδομών, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το φαινόμενο. Η Λιβύη βρίσκεται σε μια γεωγραφία εξαιρετικά δύσκολη, σε μια γεωγραφία, στην οποία ενδημούν πόλεμοι, ένοπλες συρράξεις και αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο των ανθρώπινων ροών. Η Ελλάδα θα συμβάλλει στο κεφάλαιο αυτό, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση".

Τέλος, ο κ.Γεραπετρίτης σημείωσε ότι κατά τις συναντήσεις του αναδείξανε από κοινού την αξία να υπάρξει μια οριοθέτηση μεταξύ της Ελλάδος και της Λιβύης σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, ειδικότερα την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα.

"Με βάση το Διεθνές Δίκαιο, είναι σημαντικό χώρες γειτονικές, χώρες, οι οποίες μοιράζονται τη Μεσόγειο, να μπορούν να έχουν αυτή τη συνεργασία, ιδιαίτερα σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες, με πολέμους, οι οποίοι μαίνονται στην περιοχή μας, με μια Μέση Ανατολή, η οποία φλέγεται.

Ελλάδα και Λιβύη πρέπει να διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν το επίπεδο αυτό. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε ιδιαίτερα αναβαθμίσει τη σχέση με τις επισκέψεις, τις οποίες έχουμε ανταλλάξει. Πρόθεσή μας είναι η Ελλάδα να είναι ενεργητικά παρούσα στη Λιβύη και για αυτό θα μεριμνήσουμε"κατέληξε ο Έλληνας Υπ.Εξ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ