Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη μετά από πυρκαγιά σε οικία στη Νεμέα Κορινθίας

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία στη Νεμέα Κορινθίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 17:00 σε κατοικία και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα, 90 ετών, η οποία στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ