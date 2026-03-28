Συνεχές ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Νεκροί τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το όχημά τους στο νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές σήμερα το ξημέρωμα σε πόλεις του νοτίου Λιβάνου, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, ενώ το λιβανικό φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή.

Το ANI γνωστοποίησε "σειρά πληγμάτων" την αυγή στην πόλη Ματζντάλ Σελμ και "διαδοχικά πλήγματα" στις πόλεις Κάφρα, Χανίγια, Τουλίν και Αντλούν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ισραηλινά πλήγματα είχαν επίσης στόχο την πόλη Ναμπατίγια, πλήττοντας "κτίρια κατοικιών και εμπορικά (κτίρια) όπως και ένα πρατήριο καυσίμων".

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων γνωστοποίησε επίσης πλήγματα σε μεθοριακές πόλεις, ιδιαίτερα την Ταϊμπέχ, όπως και "απόπειρα των εχθρικών δυνάμεων να προχωρήσουν προς τη ζώνη του Λιτάνι", ποταμού που βρίσκεται στον νότιο Λίβανο σε απόσταση περίπου τριάντα χιλιομέτρων βόρεια της ισραηλινολιβανικής μεθορίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι συνεχίζει τα πλήγματά του "κατά των τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο".

Επίσης πρόσθεσε ότι έπληξε στη διάρκεια της νύχτας δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ και ότι σε πλήγμα του την Παρασκευή στη Βηρυτό σκοτώθηκαν δύο αξιωματούχοι της μονάδας επικοινωνιών του φιλοϊρανικού σιιτικού κινήματος.

"Αυτή τη νύχτα, ο στρατός διεξήγαγε πλήγματα από αέρος και από τη θάλασσα σε δεκάδες στόχους στον νότιο Λίβανο, σε υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων και στο πλαίσιο των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση των δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ στον τομέα", σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Παράλληλα σε σειρά ανακοινώσεών της, η Χεζμπολάχ ανέφερε σήμερα ότι στοχοθέτησε ισραηλινές δυνάμεις στη μεθοριακή πόλη Ντέμπελ, πόλη με χριστιανικό στην πλειονότητά του πληθυσμό, όπου ορισμένοι κάτοικοι παρέμειναν παρά τον πόλεμο.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε σε αυτήν την πόλη ένα άρμα μάχης Merkava με ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone), αφού "είχε παρακολουθήσει μια εχθρική ισραηλινή μονάδα σε ένα σπίτι στην Ντέμπελ".

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε επίσης ότι στοχοθέτησε με ομοβροντία ρουκετών το "γενικό επιτελείο της Βόρειας Διοίκησης" του ισραηλινού στρατού, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πόλη Σάφεντ, στο βόρειο Ισραήλ.

Τρεις δημοσιογράφοι νεκροί

Τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένης μιας ανταποκρίτριας του Al-Mayadeen--ενός καναλιού που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ--σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το όχημά τους στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο δεύτερος δημοσιογράφος ήταν ανταποκριτής του Al-Manar, του καναλιού που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα.

«Η δημοσιογράφος του Al-Mayadeen, Φατιμά Φτούνι, και ο ανταποκριτής του Al-Manar, Αλί Σουαΐμπ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητό τους στην περιοχή Τζεζίν», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο αδελφός της Φτούνι, ένας εικονολήπτης, σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση.

Το Al-Mayadeen επιβεβαίωσε τον θάνατο της Φτούνι στο κανάλι του στο Telegram, ενώ το Al-Manar ανακοίνωσε τον θάνατο του πολεμικού ανταποκριτή του, ενός από τους μακροβιότερους δημοσιογράφους του καναλιού, σε δελτίο ειδήσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

