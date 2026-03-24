Χρ. Μπιλιλής (Softweb): «Το μοντέλο της οικοσυμμετρίας μπορεί να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε Δημόσιο, ΟΤΑ»

Ο επικεφαλής του τμήματος δημόσιου τομέα της εισηγμένης Softweb μιλά στο Insider για τη στρατηγική απόφαση της εταιρείας να επεκτείνει το ψηφιακό της οικοσύστημα στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Κύριε Μπιλιλή, πού βρίσκεται σήμερα o όμιλος Softweb και ποια είναι η στρατηγική του κατεύθυνση;

Η Softweb σήμερα είναι ένας όμιλος τεχνολογίας με σαφή προσανατολισμό στην ενίσχυση της ψηφιακής εξωστρέφειας των οργανισμών.

Αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από τρεις διακριτούς αλλά απολύτως συνδεδεμένους πυλώνες:

● Business software (web & mobile) μέσω της Softweb,

● Στρατηγική και επικοινωνία μέσω της Vitamin Media,

● Cybersecurity μέσω της Alphabit.

Με αυτή τη δομή μπορούμε να προσεγγίσουμε ολιστικά τις ανάγκες ενός οργανισμού, από το πώς λειτουργεί εσωτερικά μέχρι το πώς επικοινωνεί και προστατεύεται ψηφιακά.

Σε επίπεδο στρατηγικής, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε σύγχρονες πλατφόρμες και τεχνολογίες όπως το AI, με στόχο να καλύπτουμε πραγματικές και διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες.

Ταυτόχρονα, επεκτεινόμαστε στο δημόσιο τομέα με την ίδια λογική που έχουμε αναπτύξει στον ιδιωτικό: όχι έργα “για να γίνουν”, αλλά λύσεις που χρησιμοποιούνται στην πράξη και παράγουν μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Ως όμιλος έχετε εισαγάγει τον όρο «οικοσυμμετρία». Τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται σε Δημόσιο και ΟΤΑ;

Η «οικοσυμμετρία» περιγράφει κάτι πολύ πρακτικό: όλα τα συστήματα, οι υπηρεσίες και οι φορείς να λειτουργούν συντονισμένα, με κοινή λογική και ροή δεδομένων.

Σήμερα, ειδικά σε ΟΤΑ, υπάρχουν πολλά αποσπασματικά εργαλεία που δεν “μιλάνε” μεταξύ τους. Αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις και κακή εμπειρία για τον πολίτη.

Εμείς προσεγγίζουμε το θέμα ενιαία: από το front-end (εφαρμογές για πολίτες και υπαλλήλους) μέχρι τις εσωτερικές διαδικασίες, approvals, workflows και data.

Η οικοσυμμετρία, λοιπόν, δεν είναι θεωρία. Είναι η πρακτική ενοποίηση λειτουργιών, ώστε ο οργανισμός να δουλεύει σαν ένα σύστημα και όχι σαν πολλά μικρά, ασύνδετα κομμάτια.

Γιατί αποτελεί προτεραιότητα για εσάς ο δημόσιος τομέας και οι ΟΤΑ;

Γιατί ο δημόσιος τομέας έχει αλλάξει. Δεν είναι πια ένας στατικός οργανισμός – είναι πιο κοντά στον πολίτη και καλείται να λειτουργήσει με όρους ταχύτητας, διαφάνειας και εξυπηρέτησης.

Αυτό είναι ακριβώς το περιβάλλον στο οποίο έχουμε εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα: οργανισμοί που πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς.

Θεωρούμε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή τη λογική και στο δημόσιο, με λύσεις που δεν μένουν σε επίπεδο προκήρυξης, αλλά χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες που εντοπίζετε;

Βλέπουμε τρεις βασικές ανάγκες:

● Απλοποίηση διαδικασιών: πολλές λειτουργίες παραμένουν πολύπλοκες ή χειροκίνητες.

● Ενοποίηση συστημάτων: υπάρχουν πολλά εργαλεία, αλλά χωρίς συνοχή.

● Καλύτερη εμπειρία για τον πολίτη: ψηφιακές υπηρεσίες που να είναι πραγματικά εύχρηστες.

Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για αξιοποίηση δεδομένων και AI, όχι θεωρητικά, αλλά για καθημερινές λειτουργίες: αυτοματοποίηση, προτάσεις, καλύτερη εξυπηρέτηση.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις;

Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η τεχνολογία – αυτή υπάρχει.

Είναι:

● η πολυπλοκότητα των διαδικασιών,

● η ανάγκη αλλαγής κουλτούρας,

● και η διασύνδεση υφιστάμενων συστημάτων.

Επίσης, συχνά τα έργα σχεδιάζονται χωρίς να δίνεται έμφαση στη χρήση τους μετά την υλοποίηση. Εκεί χάνονται αποτελέσματα.

Πώς διαφοροποιείται ο όμιλος Softweb σε αυτό το περιβάλλον;

Η διαφοροποίησή μας είναι ότι ερχόμαστε από την αγορά που μετράει αποτέλεσμα καθημερινά.

Από το 2008 υλοποιούμε λύσεις για επιχειρήσεις που αλλάζουν συνεχώς και απαιτούν εργαλεία που δουλεύουν στην πράξη – όχι απλώς “υπάρχουν”.

Αυτό σημαίνει ότι:

● σχεδιάζουμε operational συστήματα, όχι απλώς εφαρμογές,

● δίνουμε έμφαση στη χρήση και στην υιοθέτηση,

● αξιοποιούμε σύγχρονες τεχνολογίες (AI, mobile, cloud) με πρακτικό τρόπο.

Και κάτι ακόμη σημαντικό: δεν πουλάμε “ένα project”. Χτίζουμε πλατφόρμες που εξελίσσονται μαζί με τον οργανισμό.

Ποιο είναι το όραμά σας για την επόμενη ημέρα;

Το όραμά μας είναι απλό: ένας δημόσιος τομέας που λειτουργεί με την ίδια αποτελεσματικότητα που σήμερα απαιτείται στον ιδιωτικό.

Όχι απαραίτητα πιο σύνθετος – αλλά πιο απλός, πιο γρήγορος και πιο διαφανής.

Πιστεύουμε ότι με τη σωστή αξιοποίηση τεχνολογιών όπως το AI και με ενιαία προσέγγιση στις διαδικασίες, μπορούμε να δούμε μετρήσιμα αποτελέσματα:

λιγότερος χρόνος εξυπηρέτησης, λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερη εμπειρία για τον πολίτη.

Και εκεί θέλουμε να συμβάλουμε: σε λύσεις που κάνουν πραγματική διαφορά στην καθημερινότητα.