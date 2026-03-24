Golden Age Capital: Νέα στρατηγική επένδυση στον κλάδο των φαρμακείων

Η Golden Age Capital προχωρά σε μια νέα επενδυτική στρατηγική στον χώρο των φαρμακείων, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου που συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την καινοτομία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση του ρόλου του φαρμακείου, μέσω της εξέλιξής του σε ένα ολοκληρωμένο σημείο υγείας και προσωπικής φροντίδας, που θα καλύπτει άμεσα και με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου τις ανάγκες του ασθενή και του πελάτη.

Στο πλαίσιο της παραπάνω στρατηγικής, η Golden Age Capital έχει ήδη υλοποιήσει έναν πρώτο κύκλο επενδύσεων στον κλάδο, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ένταξη της αλυσίδας φαρμακείων Dr. Pharmacy στην πλατφόρμα της, καθώς και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου, συμπεριλαμβανομένων νέων σημείων.

«Στη Golden Age Capital επικεντρωνόμαστε σε κλάδους με ισχυρά θεμελιώδη χαρακτηριστικά και επενδύουμε σε επιχειρήσεις με ξεχωριστό αποτύπωμα, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία νέων ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Μέσω πλειοψηφικών συμμετοχών δημιουργούμε καινοτόμες επιχειρηματικές πλατφόρμες, ειδικά σε κατακερματισμένες αγορές, αξιοποιώντας την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε στη λειτουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων», δήλωσε ο Περικλής Μαζαράκης, Ιδρυτής και Managing Partner της Golden Age Capital.

«Το φαρμακείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι, με επίκεντρο τον φαρμακοποιό και την επιστημονική του κατάρτιση, να επενδύσουμε σε ένα σύγχρονο μοντέλο φαρμακείου που θα εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές και θα αξιοποιεί όλες τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία, για να παρέχει ένα αναβαθμισμένο επίπεδο φροντίδας και εξυπηρέτησης, με έμφαση στην υγεία και την ευεξία. Είναι σημαντικό για εμάς πως η πρωτοβουλία αυτή βρίσκει ουσιαστική ανταπόκριση στην κοινότητα των φαρμακοποιών, τόσο από νέους επιστήμονες όσο και από έμπειρους επαγγελματίες», δήλωσε ο Περικλής Σταματιάδης, Senior Operating Partner της Golden Age Capital με πολυετή εμπειρία στο χώρο της υγείας και των φαρμακείων.

«Ως φαρμακοποιός τέταρτης γενιάς, πιστεύω βαθιά ότι το φαρμακείο εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Dr. Pharmacy εντάσσεται στην πλατφόρμα της Golden Age Capital, η οποία διαθέτει το όραμα, την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να ενισχύσει το ρόλο του φαρμακείου με καινοτόμες υπηρεσίες για τον ασθενή και τον καταναλωτή», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Σιαμπλής, Ιδρυτής της Dr. Pharmacy.

Σχετικά με την Golden Age Capital:

Η Golden Age Capital είναι ένα νέο Private Equity Fund με κεφάλαια που ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση επενδύσεων σε δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επενδύει μέσω πλειοψηφικών συμμετοχών και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, αξιοποιώντας μία έμπειρη ομάδα με εκτενή εμπειρία τόσο στο Private Equity όσο και σε διευθυντικούς ρόλους σε πολυεθνικές εταιρείες στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.goldenagecap.com