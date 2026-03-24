Ρεκόρ κερδοφορίας για Revolut το 2025 με 2,3 δισ. δολάρια

Ιστορικό υψηλό κερδών προ φόρων ανακοίνωσε η Revolut για 2025 καθώς εντείνει τα σχέδιά της για επέκταση στις ΗΠΑ μετά το πολυπόθητο «πράσινο φως» για να λειτουργεί πλέον ως πλήρως αδειοδοτημένη τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα κέρδη προ φόρων εκτοξεύθηκαν 57% στο ρεκόρ όλων των εποχών των 1,7 δισ. στερλινών (2,3 δισ. δολαρίων) το 2025, σε σύγκριση με 1,09 δισ. στερλίνες το 2024. Τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν 46% στα 6 δισ. δολάρια, που οφείλεται στην ισχυρή απόδοση των υπηρεσιών επιχειρηματικής τραπεζικής της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 16% του συνολικού της τζίρου.

Η επιχείρηση με αποτίμηση 75 δισ. δολαρίων το 2025, είναι μία από τις πιο πολύτιμες ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας της Ευρώπης, σύμφωνα με το CNBC. «Έχουμε δημιουργήσει μια διαφοροποιημένη, ανθεκτική επιχείρηση που είναι κερδοφόρα σε κλίμακα, παρέχοντας τα θεμέλια για την επόμενη φάση ανάπτυξής μας», τόνισε ο συνιδρυτής και CEO, Νικ Στορόνσκι.

«Καθώς μεταβαίνουμε προς μια πραγματικά παγκόσμια τράπεζα, αποδεικνύουμε ότι το τεχνολογικά βασισμένο λειτουργικό μας μοντέλο συνεχίζει να οδηγεί σε ταχεία επέκταση και ρεκόρ κερδοφορίας. Μια δεκαετία μετά την έναρξη αυτού του ταξιδιού, μόλις τώρα έχουμε αρχίσει να δείχνουμε τι είναι δυνατό να κάνουμε» έσπευσε να συμπληρώσει ο διευθύνων σύμβουλος.